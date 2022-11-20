馬國大選 懸峙國會成定局 安華登大位在望 對手未認輸

馬來西亞反對派領袖安華19日到檳城的投票站投票。其所領導的希盟料可在大選中取得最多議席。（路透）

馬來西亞反對派領袖安華當地時間20日表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府，可望替他總理之路做好準備；然而，敵對陣營領袖慕尤丁表示，他同樣在協商籌組下一個政府。

此外，高齡97歲的前總理馬哈迪連任失敗，成了這次選舉最大輸家，政治生涯恐畫下句點。

中央社引述法新社報導，分析家先前示警說，這次大選如果無明顯勝方，且籌組聯合政府的協商工作花費太久時間，馬來西亞恐面臨進一步的政治動盪。歷經一晚上瘋狂協商後，安華舉行記者會表示，「我們如今有多數來籌組政府」。

19日大選在開出219席成績之後，安華的「希望聯盟」贏得82席，前總理慕尤丁的國民聯盟73席；由現任首相、「巫統」（UMNO）副主席依斯邁沙比利領導的執政聯盟「國民陣線」，則以30席成績遠遠落後。

根據開票 結果，75歲的安華有望實現總理夢，但希盟仍未超過籌組政府所需的112席門檻，如同外界先前預估，「懸峙國會」成定局。當被問及誰會與他結盟，安華並未點名，但說這些人已做出書面承諾，並將提交馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉批准。

但慕尤丁早前在記者會中激昂地說「我們願意與任何政黨合作，」並宣稱，已經收到國家王宮信函。安華則宣稱，慕尤丁的聯盟「不可能」籌組政府。

馬來西亞97歲前總理馬哈迪，遭遇53年來首次選舉挫敗，政治生涯恐畫下句點。（路透）

另外，馬哈迪未能連任度假勝地蘭卡威選區的席次，遭遇53年來首次選舉挫敗，這也可能是這位政壇老將政治生涯的終點。

馬來西亞國會原本全部222席都要改選，不過競選期間有2名候選人逝世，另1個選區的席次因天候不佳而延期投票 。馬來西亞自2018年上屆大選以來，一直處於政治動蕩，至今已換了3位總理。