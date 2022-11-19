習近平會泰國總理帕拉育 籲加快「中寮泰鐵路」合作

中國國家主席習近平（左）19日中午與泰國總理帕拉育會談。（取材自央視新聞）

中國國家主席習近平 19日中午與泰國 總理帕拉育會談。雙方宣布構建「更為穩定、更加繁榮、更為持續的中泰命運共同體」，習近平也喊話帕拉育，雙方應「像走親戚一樣常來往、多走動」，更呼籲雙方加快「中寮泰鐵路」合作。

據中國央視新聞報導，習近平指中國高度重視發展對泰關係，願同泰方弘揚「中泰一家親」特殊情誼，構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體，賦予「中泰一家親」新的時代內涵。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持。

習近平還呼籲雙方要加快「中寮泰三方鐵路」合作，積極推進「中寮泰聯通發展構想」，重點加強基礎設施「硬聯通」，做好物流通關「軟聯通」，擴大泰國優質農副產品輸陸。他亦表態願同包括泰國在內的各方一道，高質量實施「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），讓這一全球最大自貿區安排釋放更大紅利。

報導並稱，帕拉育指出，泰方願同中國加強高層往來，相互信任，相互尊重，積極落實「泰中戰略性合作共同行動計畫」和共建「一帶一路」合作規劃，加快泰中鐵路建設並與中寮鐵路銜接，落實中寮泰聯通發展構想，加強貿易、投資 、扶貧、基礎設施互聯互通、網路安全、打擊跨國犯罪等領域合作。歡迎中國企業更多到泰投資。

此次會談，雙方簽署「中泰戰略性合作共同行動計畫（2022—2026）」、「中泰共同推進一帶一路合作規劃」以及經貿投資、電子商務、科技創新領域合作文件。雙方並發表「中泰關於構建更為穩定、更加繁榮、更可持續命運共同體的聯合聲明」。