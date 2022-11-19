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COP27／氣候談判「延長賽」 巴基斯坦代表發出控訴

記者林奐成／夏姆錫克即時報導
巴基斯坦談判代表伊伯罕。（記者林奐成／攝影）
巴基斯坦談判代表伊伯罕。（記者林奐成／攝影）

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）原定埃及時間18日落幕，但各國無法達成協議，延長一天繼續談判。本報記者在談判會場直擊，協定的第二份草案已釋出，但關鍵議題如「損失與損害」仍無實質進展，各國無法達成共識；巴基斯坦談判代表伊伯罕（Farrukh Iqbal Khan）接受本報採訪時控訴，巴國今年的超大洪患絕對不是單一事件，「這是對於氣候行動的召喚」，盼望本屆峰會能制定出「損失與損害」的框架。

談判分歧多但有望達共識

伊伯罕是「伊斯蘭合作組織」（OIC）執行長，他昨出席一場77國集團（G77）的談判議程，代表巴基斯坦呼籲各國達成「損失與損害」機制（loss and damage），幫助落後國家應對氣候變遷

巴基斯坦8月發生世紀大洪患，釀成逾1200人喪生，3300萬人受災，在本屆峰會引發關注。伊伯罕表示，「很明顯地，我們必須採取氣候行動，巴基斯坦發生的災難，絕對不會只在巴基斯坦發生，明天可能在南韓或日本發生，這個災難是對於氣候行動的召喚。」

伊伯罕表示，針對「損失與損害」議題，G77國家的立場明確，已開發國家作為主要的溫室氣體排放源，應負起氣候變遷責任，制定「損失與損害」賠償機制；由於來自全球各界的壓力很大，他樂觀預期本屆可達成共識，但各國對於如何具體實施賠償看法分歧，「例如需要什麼樣的基金、組織安排，以及哪些國家必須付錢」。

另外，對於1000億美元氣候援助資金，多年來始終未能兌現，伊伯罕則說，「應該要能達成協議，（對西方富國而言）這並不是很大一筆錢，這根本不應該成為問題，但現在已開發國家仍缺乏政治合作來動員資金」。

第二份草案進展少 美國氣候特使柯瑞確診

協定的第二份草案，大幅刪減內容至10頁，對談判代表來說是一大福音，然而，許多關鍵議題遭到減弱或移除。首先，草案雖承諾削減燃煤發電，但是沒有包含更積極的減碳手段「逐步削減所有化石燃料」（phase down all fossil fuels）。

其次，在最具爭議性的「損失與損害」議題上，針對西方富國如何提供氣候賠償給落後窮國，新一份草案沒有實質成果，談判各國仍在激烈爭論是否要成立一個新的基金來給予賠償。

此外，在此談判關鍵時刻，美國氣候特使柯瑞（John Kerry）昨晚確診新冠肺炎，所幸症狀輕微，目前正在自主隔離，持續透過電話與美國談判團隊及外國代表保持聯繫，確保談判能有成功結果。

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會延長一天繼續談判。（記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會延長一天繼續談判。（記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會延長一天繼續談判。（記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會延長一天繼續談判。（記者林奐成／攝影）

柯瑞 氣候變遷 G7

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