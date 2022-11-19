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特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

影／準備起飛客機撞上開進跑道的消防車 2名消防員死亡

編譯周辰陽／即時報導
秘魯首都利馬18日下午發生一架正在起飛的客機在跑道撞上一輛移動中的消防車，客機的機組員與乘客都平安無事，但消防車上的2名消防員不幸死亡。圖為撞擊前畫面。（照片翻攝：Twitter / Aviation Safety Consulting S.A.S.）
秘魯首都利馬18日下午發生一架正在起飛的客機在跑道撞上一輛移動中的消防車，客機的機組員與乘客都平安無事，但消防車上的2名消防員不幸死亡。圖為撞擊前畫面。（照片翻攝：Twitter / Aviation Safety Consulting S.A.S.）

秘魯首都利馬18日下午發生一架正在起飛的客機在跑道撞上一輛移動中的消防車，隨後冒出了大火。雖然客機的機組員與乘客都平安無事，但消防車上的2名消防員不幸死亡，另有1位消防員受傷。

BBC與Sky News報導，智利南美航空（LATAM Airlines）編號「LA 2213」的A320neo型客機當時正載著102名乘客與6名機組員，準備從利馬的查韋斯國際機場（Jorge Chávez International Airport）飛往南部城市忽利阿卡（Juliaca）。

社群媒體流傳的多隻不同角度影像可見，數輛消防車開進了機場，但其中一輛消防車不知為何轉進跑道，接著就被正要起飛的客機撞上。可見到飛機機身局部起火，巨大的黑色濃煙從機翼一帶竄出，飛機開始朝著右側傾倒，目擊者更是驚呼連連。

據報搞，目前仍不清楚該輛消防車為何會在飛機正要起飛時開進跑道，智利南美航空執行長范歐特（Manuel Van Oordt）在記者會表示，該航班已經獲准起飛，「我們不知道（消防車）在那裡的原因，我們並沒有要求他們的服務」。檢察官辦公室則表示，正以可能過失殺人調查此事。

機場 社群媒體 檢察官

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