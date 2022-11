影／準備起飛客機撞上開進跑道的消防車 2名消防員死亡

秘魯首都利馬18日下午發生一架正在起飛的客機在跑道撞上一輛移動中的消防車,隨後冒出了大火。雖然客機的機組員與乘客都平安無事,但消防車上的2名消防員不幸死亡,另有1位消防員受傷。

BBC與Sky News報導,智利南美航空(LATAM Airlines)編號「LA 2213」的A320neo型客機當時正載著102名乘客與6名機組員,準備從利馬的查韋斯國際機場 (Jorge Chávez International Airport)飛往南部城市忽利阿卡(Juliaca)。

從社群媒體 流傳的多隻不同角度影像可見,數輛消防車開進了機場,但其中一輛消防車不知為何轉進跑道,接著就被正要起飛的客機撞上。可見到飛機機身局部起火,巨大的黑色濃煙從機翼一帶竄出,飛機開始朝著右側傾倒,目擊者更是驚呼連連。

據報搞,目前仍不清楚該輛消防車為何會在飛機正要起飛時開進跑道,智利南美航空執行長范歐特(Manuel Van Oordt)在記者會表示,該航班已經獲准起飛,「我們不知道(消防車)在那裡的原因,我們並沒有要求他們的服務」。檢察官 辦公室則表示,正以可能過失殺人調查此事。

In Peru, a plane taking off collided with a fire truck at the airport



A LATAM Airlines Airbus A320 flying from Lima to Juliaca crashed into a fire truck during takeoff at Jorge Chavez International Airport. pic.twitter.com/w7tWeaeq1I