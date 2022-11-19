我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

全球最老小學生… 肯亞99歲婦辭世 鼓勵女性求學

編譯中心／綜合18日電
全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內（前右）16日辭世，她在90多歲高齡決心求學，贏得聯合國教科文組織讚揚。（路透）
全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內（前右）16日辭世，她在90多歲高齡決心求學，贏得聯合國教科文組織讚揚。（路透）

東非國家肯亞的媒體17日報導，全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內（Priscilla Sitienei）已辭世，享耆壽99歲。她在90多歲高齡決心求學的故事，不僅被拍成紀錄片，也贏得聯合國教科文組織讚揚。

斯提耶內的孫兒齊普西羅（Sammy Chepsiror）告訴肯亞「標準報」，以「普莉希拉戈戈」（Gogo Priscilla，戈戈為祖母暱稱）稱呼為人所知的斯提耶內，16日因胸部併發症在家中逝世。

齊普西羅說：「戈戈的身體狀況一直良好，直到她逝世前三天出現胸痛，才被迫停止上學」「她能夠活到100歲，我們很感激。她讓我們所有人感到驕傲。」

全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內辭世，享耆壽99歲。（路透）
全球最年長小學生肯亞婦人斯提耶內辭世，享耆壽99歲。（路透）

中央社引述法新社報導，根據聯合國教科文組織說法，住在肯亞裂谷區（Rift Valley）一座村莊的斯提耶內，94歲時說服村內小學校長讓她入學。聯合國教科文組織推崇她是「社區及其他地方人的榜樣」。

斯提耶內去年接受聯合國教科文組織訪問時表示，她的目的是要鼓勵肯亞年輕女性懷孕生子後返校繼續求學，而非因為羞恥或害怕社會汙名化而輟學，「妳如果沒受教育，就和一隻雞沒有差別。教育能帶給妳未來，它會永遠留在妳的腦袋，妳一旦受過教育就不會失去它。」

斯提耶內的求學努力被拍成法國紀錄片「戈戈」（Gogo），她也因此在去年人生首次搭乘飛機，飛往法國訪問，並與法國總統夫人碧姬．馬克宏會面。這部紀錄片的劇本作者之一佩西斯（Patrick Pessis）也在推特發文向斯提耶內致敬，寫道：「她對於女孩受教育所傳遞的訊息，會流傳下來。」

教育 聯合國 馬克宏

上一則

疑煤氣洩漏釀大火 加薩難民營21死、含10孩童

下一則

大馬國會大選 獨立後競爭最激烈 料成少數派議會

延伸閱讀

兩象相爭禍及叢林 馬克宏妙喻要美中停止對抗

兩象相爭禍及叢林 馬克宏妙喻要美中停止對抗
世足賽／安昆庫傷了 法國衛冕添變數

世足賽／安昆庫傷了 法國衛冕添變數
巴黎奧運吉祥物 8成中國製造 法官員：我們有2成就不錯了

巴黎奧運吉祥物 8成中國製造 法官員：我們有2成就不錯了
世足賽9大恐怖魔咒 法國、阿根廷在劫難逃？

世足賽9大恐怖魔咒 法國、阿根廷在劫難逃？

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？