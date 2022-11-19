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金正恩神隱31天後視察射飛彈 女兒首次露面超像父母

編譯中心／綜合18日電
李雪主與女兒陪同金正恩視察ICBM發射。（路透）
李雪主與女兒陪同金正恩視察ICBM發射。（路透）

北韓18日再次發射飛彈，且是具有可攜帶核彈頭打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM），引發各國關注。但額外引起討論的是，北韓領導人金正恩時隔31日後現身，還讓女兒首度公開露面。

金正恩10月17日出席平壤中央幹部訓練學校的活動後，即未再公開露面，截至18日已長達31天，時間之長為歷來第3，同時平壤多次試射飛彈，引起關注。結果18日當地時間下午，北韓發射一枚洲際飛彈後，媒體預測若金正恩決定公布發射ICBM相關訊息，他有可能很快便出現在國營媒體上。

果不其然，18日稍晚，北韓官媒朝中社就刊出金正恩親自視察此次ICBM試射的照片，更特別的是，金正恩帶著全家大小出動，包括夫人李雪主以及首次曝光的女兒，外貌著實融合了父母兩人特色。

金正恩女兒（右白衣者）首度曝光。（路透）
金正恩女兒（右白衣者）首度曝光。（路透）

從照片中可見，金正恩緊牽著女兒的手在發射場漫步，近距離觀察ICBM，可說是非常特殊的親子活動。金正恩與李雪主另有兩名兒子，沒有一同現身。

金正恩離開公眾視線最長的時間是在2014年，達40天之久，當時他據傳健康出現問題，再次露面時拄著拐杖。去年他神隱28天後出現時，似乎減輕不少體重，也引發健康問題傳言。他神隱第2久的時間是大約1年以前的35天，但似乎與健康問題無關。

韓聯社報導，南韓「北韓大學院大學」校長梁茂進表示，北韓目前與中國及俄羅斯的關係比以往牢固，金正恩沒必要喚起外界關注，他可能正在思考年底決算等國政構想。

金正恩 北韓 平壤

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