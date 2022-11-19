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北韓射洲際飛彈「射程可覆全美」 6國領袖緊急會商

編譯中心／綜合18日電
日本防衛省表示，北韓18日上午朝東方發射一枚洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾18日觀看北韓發射飛彈相關新聞。（路透）
日本防衛省表示，北韓18日上午朝東方發射一枚洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾18日觀看北韓發射飛彈相關新聞。（路透）

北韓18日再度發射彈道飛彈，南韓軍方初步推測是洲際彈道飛彈，是北韓今年第八次試射洲際彈道飛彈。南韓軍方及日本防衛省都表示，飛彈打擊範圍能涵蓋美國本土全境。時值泰國曼谷亞太經濟合作會議（APEC）舉辦期間，美國副總統賀錦麗緊急與韓、日、紐、澳、加領袖就此會商。

南韓聯合參謀本部消息指出，北韓18日上午10時15分許在平壤順安一帶向東海海域發射一枚洲際彈道飛彈，飛行距離約為1000公里，射高約為6100公里，飛行速度約22馬赫。

日本防衞大臣濱田靖一稱，這枚導彈飛行約69分鐘，於11時23分落入北海道渡島大島西方約200公里處，推定為日本專屬經濟區（EEZ）。濱田靖一指出，這枚飛彈若加上彈頭重量，根據軌道計算，估計飛行距離或可達到1萬5000公里，射程範圍足以覆蓋美國本土。

北韓試射洲際彈道飛彈。（資料來源：南韓聯參本部）
北韓試射洲際彈道飛彈。（資料來源：南韓聯參本部）

北韓發射彈道飛彈數小時後，賀錦麗與親密盟國領袖舉行APEC場邊會談。她會談開始時告訴記者：「我們強力譴責這類行為，也再次呼籲北韓停止進一步與破壞穩定的行動。我代表美國重申我們對印太盟國的堅定承諾。在座各國領袖將持續敦促北韓致力於認真和持續的外交。」

日本首相岸田文雄表示：「北韓正在以前所未見的頻率不斷挑釁，這是完全不可以接受的」，並稱洲際彈道飛彈落入日本專屬經濟海域（EEＺ），警告該海域內船隻避免接觸任何看起來像飛彈碎片的物體。濱田表示，現階段並沒有收到飛機或船舶受創的消息，但北韓今年以來頻繁試射彈道飛彈，造成朝鮮半島周邊區域情勢緊張。

此外，北韓發射飛彈後不久，位於日本青森縣、美國軍方與日本航空自衛隊使用的三澤基地，一度下令所有人員立即找掩護物躲避，之後解除警報。派駐關島安德森空軍基地的B1B超音速轟炸機，日前飛抵三澤基地進行「熱加油」支援轟炸機特遣隊任務。

北韓今年至目前為止至少試射88枚彈道飛彈，比以往任何一年都多，無視聯合國安理會禁止其試射彈道飛彈和核裝置的決議。北韓近數周試射日益挑釁。

美國拜登政府希望增加對北韓施壓，但也認為勸誘北韓的關鍵將是北韓主要盟友中國。然而，中俄因俄國侵烏而與西方國家關係急劇惡化，今年5月還否決了美國帶頭推動聯合國安理會加強制裁北韓。拜登提出與北韓進行工作層級對話，但北韓方面似乎沒有興趣。

北韓 彈道飛彈 日本

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