APEC在地緣政治陰影下登場 泰國力推亞洲貿易協議

亞太經濟合作組織（APEC）峰會在俄烏戰爭、美中競爭等地緣政治陰霾下，於泰國曼谷登場。（歐新社）

在俄烏戰爭、美中競爭等地緣政治斷層線的陰霾下，亞太經濟合作組織（APEC ）峰會在泰國 曼谷登場，美中都將發布對印太地區的願景，較勁意味濃厚。泰國則呼籲各國擱置分歧，專注於解決貿易和通膨等方面緊迫的全球經濟問題，推動亞太自由貿易區（FTAAP）。

賀錦麗正率團參加APEC峰會，她預料將推廣美國主導的印太經濟架構（IPEF），並將概述美國的印太全面經濟議程，拉攏其他經濟體，加入美國以規則為基礎的國際經濟秩序未來願景，尋求化解其他國家對美國印太承諾的疑慮。

中國則由國家主席習近平出席，預料將表示亞太「不是任何人的後院」，也將和紐西蘭總理阿爾登會面，與美國較勁的意味濃厚。今年APEC峰會預料將有15位領袖出席，包括代表俄羅斯總統普亭的第一副總理貝洛索夫，俄烏戰爭預料將再成為會談焦點。

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）說，這場峰會是在全球面臨多重風險的「關鍵時刻」召開，呼籲專注於經濟與貿易議題。泰國正推動亞太自由貿易區（FTAAP），希望能斡旋敲定一份文件，把永續發展納入APEC的貿易與投資議程。

日經新聞引述泰國官員指出，APEC協商代表已針對FTAAP的工作計畫取得進展，18日將尋求各國領袖批准。但其他國家官員表示，各國在完成協商兩大多邊貿易協議 －跨太平洋全面進步協定（CPTPP）和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，對大型貿易協議的興趣不高，反而希望透過現有的自由貿易協定（FTA），強化經濟整合的品質。

各國領袖預料將同意一項計畫，包括標準化新冠肺炎疫情的認證、重啟旅遊、備妥因應下一場公衛危機的緊急計畫，只是經濟目標正受到地緣政治情勢的干擾。

日經報導指出，5月以來，美國、日本、加拿大、澳洲及紐西蘭等先進經濟體成員就不斷推動抨擊俄羅斯入侵烏克蘭，表明若不坦承問題根源，就處理不了通膨及其對全球經濟的拖累，但一些國家表達抗拒，中國主張這場論壇不該進行正討論，其他亞洲經濟體也傾向認同，因此美國等國家可能另外舉行部長級會議並發布聲明。