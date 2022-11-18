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澳洲總理以這原因不支持台加入CPTPP 遭在野黨批誤解

編譯羅方妤／即時報導
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯暗示，澳洲不太可能支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。澳洲在野黨批評艾班尼斯的聲明是錯誤的，也導致澳洲與其他盟邦不同調，呼籲艾班尼斯應立即澄清。

艾班尼斯在泰國曼谷亞太經濟合作會議（APEC）表示，CPTPP僅適用於「被承認的」國家，而非經濟體。他說：「CPTPP是被承認的國家之間的關係，而台灣在這裡（APEC）只是經濟體。」

然而，澳洲廣播公司指出，艾班尼斯的聲明似乎與CPTPP文本矛盾。CPTPP並未表明國家身分是加入的先決條件。CPTPP關於加入的部分條文指出，「任何國家或獨立關稅區都可以加入本協議」。這項定義顯然包含台灣。

澳洲在野黨自由黨影子外交部長、參議員伯明罕（Simon Birmingham）表示，艾班尼斯的聲明實際上是錯的。他說：「艾班尼斯總理似乎不知道也不了解台灣以正式會員的身分加入世界貿易組織（WTO），和其他成員國一樣。」

伯明罕說：「台灣是否加入CPTPP不應與其國家身分掛勾，應考慮拓展協議的好處、維持現有成員間團結的重要性和台灣是否能符合協議的高標準。」

伯明罕也表示，艾班尼斯的評論讓他與願意支持台灣加入CPTPP的日本「意見相左」。他說：「有鑑於艾班尼斯錯誤解釋造成混淆，以及導致澳洲與關鍵CPTPP夥伴採取截然不同的作法。艾班尼斯需要立即澄清他的言論。」

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