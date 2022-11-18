習近平怎麼回應釣島、台灣問題？ 岸田文雄拒答

日本首相岸田文雄（左）17日與中國國家主席習近平會面，對於習近平怎麼回應台灣、釣島問題，岸田拒絕回應。（美聯社）

中國國家主席習近平 17日與日本 首相岸田文雄 舉行睽違3年來的雙邊會晤，其中提到諸多問題。對於釣魚台議題習近平是怎麼回應的？岸田文雄並不願意透露，強調這會違反規矩。

據日本共同社消息，日本首相岸田文雄17日被媒體問及岸習會時向習近平表達對釣魚台和台灣問題的關切後得到何種回應，但他拒絕透露詳情。岸田解釋稱，「由我講述對方如何回應在國際會議的場合是違反規矩的」。他並表示，「侵略烏克蘭一事是我提起的。詳細對話不便透露」。

此前據中國官方消息，習近平在兩人談話中呼籲雙方在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。他還強調，歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。

目前岸習會已經達成五項共識，推動雙方各領域的對話機制運行。據日本TBS電視台消息，岸田文雄17日也透露，雙方同意就日本外務大臣林芳正訪中事宜進行磋商。此前美國國務卿布林肯（Antoney Blinken）已先宣布將於2023年年初訪問中國。

這次岸習會時間長達40分鐘，多於習近平與南韓總統尹錫悅在印尼會晤的25分鐘。此前中國總理李克強12日上午在柬埔寨出席「東協+3（中日韓）」峰會前後，也與岸田文雄有過「幾分鐘」交談，李克強對岸田強調，「中日是搬不走的鄰居」，呼籲應共同推動雙方關係健康發展；岸田則稱，「將同中方一道，推動兩國關係不斷向前發展」。