我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

專家：北韓試射洲際飛彈 抗議美日近期頻會談

編譯中心／綜合17日電
南韓軍方表示，北韓繼17日試射一枚短程彈道飛彈後，18日疑試射一枚洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾18日觀看北韓發射飛彈相關新聞。（韓聯社）
南韓軍方表示，北韓繼17日試射一枚短程彈道飛彈後，18日疑試射一枚洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾18日觀看北韓發射飛彈相關新聞。（韓聯社）

南韓軍方表示，北韓繼17日試射一枚短程彈道飛彈後，18日疑試射一枚洲際彈道飛彈；日本方面也表示北韓18日試射的飛彈落入日本專屬經濟海域。

中央社引述法新社報導，南韓合同參謀本部表示「在18日上午約10時15分（南韓時間）偵測到一枚據信是從平壤順安（Sunan）地區朝日本海發射的長程彈道飛彈」。

南韓國家安全會議開會因應北韓18日的洲際彈道飛彈試射。日本方面也證實北韓18日再次試射飛彈。首相岸田文雄表示，日方研判飛彈已落入北海道外海的日本專屬經濟海域。

在曼谷出席APEC峰會的岸田於場邊告訴媒體：「北韓發射的彈道飛彈，據信已落入北海道西側的日本專屬經濟海域，此舉令人絕對無法接受。」

美國總統拜登14日與中國國家主席習近平藉出席G20峰會舉行場邊「拜習會」時，與中方討論北韓近期連串飛彈試射；拜登還另與日韓領袖會談應對北韓，憂心平壤方面很快會進行歷來第7次核試。

習近平與岸田文雄昨在曼谷APEC峰會場邊舉行兩國領袖3年來首次面對面會談時，優先議題裡也有北韓。

專家表示，北韓試射手頭最具威力武器之一的洲際彈道飛彈是清晰信號，告訴外界北韓領導人金正恩不滿近期各國對北韓指手畫腳。

智庫「飛彈戰略論壇」（Missile Strategy Forum）專家韓光熙（Han Kwon-hee，音譯）說：「現在大家都研判試射的是洲際飛彈，若真是如此，這是給美、日的清晰信號。」

北韓昨天才試射一枚短程彈道飛彈，當時北韓外長崔善姬警告，北韓將對美國加強提供擴大嚇阻及美國盟邦在朝鮮半島周圍日益增加的行動做出「激烈軍事回應」。

「紐約時報」指出，北韓18日試射的洲際飛彈還在空中時，美國空軍第35戰機聯隊一度下令駐紮於日本北部三澤基地的人員就地掩蔽。

北韓今年到目前已發射至少88枚各種飛彈，次數比以往任何一年都多，完全無視聯合國安理會禁止飛彈試射與核試的決議。

平壤前次試射洲際彈道飛彈是在11月3日，當天北韓從3個地點往東發射6枚飛彈，其中一枚是洲際飛彈。飛彈當時射高達1908公里，飛行距離僅755公里，但南韓軍方官員當時研判試射失敗。

北韓 彈道飛彈 日本

上一則

手作咖啡木雕好逼真 網友：連泡泡都像

下一則

俄羅斯持續攻擊能源設施 烏東戰火猛烈

延伸閱讀

北韓連2天試射 南韓初步推測為洲際彈道飛彈

北韓連2天試射 南韓初步推測為洲際彈道飛彈
硬槓美日韓 北韓再試射彈道飛彈

硬槓美日韓 北韓再試射彈道飛彈
會菲總統小馬可仕 習近平提南海：海上穩 中菲關係就穩

會菲總統小馬可仕 習近平提南海：海上穩 中菲關係就穩
會岸田文雄 習近平要求台灣問題必須「妥善處之」

會岸田文雄 習近平要求台灣問題必須「妥善處之」

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代