專家：北韓試射洲際飛彈 抗議美日近期頻會談

南韓軍方表示，北韓繼17日試射一枚短程彈道飛彈後，18日疑試射一枚洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾18日觀看北韓發射飛彈相關新聞。（韓聯社）

南韓軍方表示，北韓 繼17日試射一枚短程彈道飛彈 後，18日疑試射一枚洲際彈道飛彈；日本 方面也表示北韓18日試射的飛彈落入日本專屬經濟海域。

中央社引述法新社報導，南韓合同參謀本部表示「在18日上午約10時15分（南韓時間）偵測到一枚據信是從平壤順安（Sunan）地區朝日本海發射的長程彈道飛彈」。

南韓國家安全會議開會因應北韓18日的洲際彈道飛彈試射。日本方面也證實北韓18日再次試射飛彈。首相岸田文雄表示，日方研判飛彈已落入北海道外海的日本專屬經濟海域。

在曼谷出席APEC峰會的岸田於場邊告訴媒體：「北韓發射的彈道飛彈，據信已落入北海道西側的日本專屬經濟海域，此舉令人絕對無法接受。」

美國總統拜登14日與中國國家主席習近平藉出席G20峰會舉行場邊「拜習會」時，與中方討論北韓近期連串飛彈試射；拜登還另與日韓領袖會談應對北韓，憂心平壤方面很快會進行歷來第7次核試。

習近平與岸田文雄昨在曼谷APEC峰會場邊舉行兩國領袖3年來首次面對面會談時，優先議題裡也有北韓。

專家表示，北韓試射手頭最具威力武器之一的洲際彈道飛彈是清晰信號，告訴外界北韓領導人金正恩不滿近期各國對北韓指手畫腳。

智庫「飛彈戰略論壇」（Missile Strategy Forum）專家韓光熙（Han Kwon-hee，音譯）說：「現在大家都研判試射的是洲際飛彈，若真是如此，這是給美、日的清晰信號。」

北韓昨天才試射一枚短程彈道飛彈，當時北韓外長崔善姬警告，北韓將對美國加強提供擴大嚇阻及美國盟邦在朝鮮半島周圍日益增加的行動做出「激烈軍事回應」。

「紐約時報」指出，北韓18日試射的洲際飛彈還在空中時，美國空軍第35戰機聯隊一度下令駐紮於日本北部三澤基地的人員就地掩蔽。

北韓今年到目前已發射至少88枚各種飛彈，次數比以往任何一年都多，完全無視聯合國安理會禁止飛彈試射與核試的決議。

平壤前次試射洲際彈道飛彈是在11月3日，當天北韓從3個地點往東發射6枚飛彈，其中一枚是洲際飛彈。飛彈當時射高達1908公里，飛行距離僅755公里，但南韓軍方官員當時研判試射失敗。