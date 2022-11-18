緬甸軍方釋放5774囚犯 含前英國大使、日本記者

緬甸軍政府17日釋放近六千名囚犯。圖為同日獲釋的緬甸「八八世代學生團」領袖柯妙埃（右三）。 （美聯社）

緬甸 軍方將釋放5774名囚犯，包括約600名女性，其中有前英國大使、日本 記者，以及前領袖翁山蘇姬政府的澳洲 籍顧問，這是緬甸軍政府罕見主動表達和解的行動。

緬甸軍方去年2月發動政變取得權力，此後國家一直處於動盪，異議人士遭到血腥鎮壓，數以千計人入獄，且有數十名外籍人士在鎮壓行動中被捕。

中央社引述法新社報導，緬甸高階軍官表示，「為紀念國慶日」，前英國大使鮑曼（Vicky Bowman）、澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）與日本記者久保田徹「將獲釋」，獲釋的名單也包括緬甸「八八世代學生團」領袖柯妙埃。整體來說，總共將有5774名囚犯獲釋，包括約600名女性。

緬甸時間17日下午3時過後不久，三輛巴士駛出建於英國殖民時期的仰光「永盛監獄」大門，約200人等候迎接。

鮑曼在2002年到2006年擔任駐緬甸大使，她因為居住地址與外籍人士登記證上的資料不同卻未申報，今年8月與身為知名藝術家的丈夫登林（Htein Lin）一同被捕，後來遭判一年徒刑。據悉，登林也將獲釋。

而杜內爾曾是緬甸文人政府實質領袖翁山蘇姬的經濟顧問，去年在仰光一家飯店遭維安部隊抓走，9月因違反機密法和移民法律，遭判刑三年。澳洲外長黃英賢對杜內爾被釋放表示歡迎，強調杜內爾仍是坎培拉的「第一優先事項」。

另據日本共同社報導，日本紀錄片製作人久保田徹7月在仰光的抗議活動上被捕，遭控煽動叛亂與違反移民法等理由遭判10年有期徒刑，他於今天獲釋返家。

據外交消息人士指出，鮑曼、杜內爾及久保田皆已搭飛機離境。根據聯合國教科文組織（UNESCO）資料，去年2月政變以來，至少170名記者被捕，其中近70％仍遭關押。

另外，曾在翁山蘇姬的國務資政辦公室擔任部長的覺丁瑞（Kyaw Tint Swe）等11名緬甸知名人士，和緬裔美國公民覺泰塔歐（Kyaw Htay Oo）等人也獲釋。