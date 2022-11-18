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英國新預算案加稅250億英鎊 民眾改吃罐頭食品省錢

編譯中心／綜合17日電
深陷生活成本危機的英國民眾改食廉價罐頭，圖為倫敦市民在超市購物。（路透）
深陷生活成本危機的英國民眾改食廉價罐頭，圖為倫敦市民在超市購物。（路透）

英國政府為了恢復國家經濟信譽及填補財政缺口，財政大臣韓特今天宣布緊急預算案，大幅增加稅收及縮減公共開支，以填補550億英鎊（約652億美元）的巨額財政赤字。英媒表示，在新預算案下，民眾的稅收負擔是二戰以來最高。

美聯社報導，倫敦為了抑制英國高達2位數的通貨膨脹率及控制與日俱增的財政赤字，韓特對國會下議院發表演說宣布加稅及削減開支計畫。

韓特援引英國預算責任辦公室（OBR）的分析，承認英國經濟已陷入衰退，為了填補550億財政赤字，新預算案通過共削減300億英鎊開支，以及增加250億英鎊稅收。

韓特表示，這份緊急預算案將「處理生活成本危機，重建我們的經濟」。方法之一是將油氣公司的暴利稅率從現行的25%調升至35%，實施至2028年3月。另個方法是對發電業者開徵稅率45%的臨時稅。預計這兩項措施將為英國政府帶來140億英鎊的收入。

韓特說，由於俄羅斯對烏克蘭開戰推升全球能源價格，諸如英國石油公司（BP）和殼牌石油公司（Shell Oil Co.）等英國能源企業近幾個月來獲利豐厚。

在個人所得稅方面，45%額外所得稅起徵點，從年收入15萬英鎊降至12萬5140英鎊，代表更多高收入家庭將多繳稅。英國「每日郵報」預計，新的45%額外個稅將影響25萬人。

在開支方面，韓特表示不會砍掉各部門的預算，但各部門必須提高工作效率。到2027-28年度，部門實際支出仍將比2019-20年度高出900億英鎊，但能夠節省300億英鎊。

雖然政府要節省開支，但韓特說仍將專注於經濟增長，並以能源、基建與創新為要務。韓特與首相蘇納克曾表示，「特拉斯經濟學」（Trussonomics）實驗失敗，他們將力挽投資者信心。

9月原財相關夸騰（Kwasi Kwarteng）提出沒有資金支撐的大幅減稅「迷你預算案」，造成英國金融動盪，使得英鎊兌美元匯率跌至歷史低點，威脅到房貸樓市穩定，並迫使特拉斯在入主唐寧街不到兩個月後辭職。

目前英國10月通膨率已升到11.1%高位，巨大的生活成本壓力之下，消費者被迫改變飲食習慣，二戰時曾風靡的罐頭食品再度熱銷。

英國諮詢公司Kantar公布最新數據顯示，今年2月以來，英國罐頭食品的銷售額增長速度明顯快於其他食品，今年5至8月，購買罐頭食品的顧客比2020年疫情封鎖時期更多。其中罐頭湯銷售額增長19.7%，罐頭番茄增長8%，均創下2018年以來同期最高紀錄。

英國高檔超市Waitrose公布的年度食品和飲料銷售報告顯示，肉罐頭銷售額增長36%，這種由碎豬肉和火腿製成的廉價食品是二戰期間英國家庭的主食。該超市表示，為了節省開支，英國消費者的飲食習慣發生巨大改變，他們開始食用「被遺忘」的食材。

英國 預算 石油

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