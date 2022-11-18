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俄彈擊落馬航釀298死 荷判3嫌無期徒刑 俄否認涉案

編譯中心／綜合17日電
法官和律師2021年5月在荷蘭檢視馬航MH17班機殘骸拼湊的機體。（路透）
法官和律師2021年5月在荷蘭檢視馬航MH17班機殘骸拼湊的機體。（路透）

荷蘭法庭17日宣判，2名俄羅斯人和1名烏克蘭人涉及馬來西亞航空MH17班機2014年在烏克蘭上空被擊落一事，判處終身監禁，烏克蘭總統澤倫斯基讚揚這是一項重要判決。

審判長史丁休斯17日宣布，從親俄的烏克蘭叛軍占領地區─烏東柏弗邁斯克農地發射的地對空布克飛彈系統，擊落馬來西亞航空MH17班機，導致283名乘客與15名機組員全數罹難，其中大多是荷蘭公民。4名嫌犯中3人遭謀殺定罪，1人無罪釋放。

澤倫斯基在推特寫道：「（荷蘭）海牙（The Hague）法庭的重要判決。擊落MH17的罪犯首度被判刑。」

俄羅斯籍的葛金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）謀殺罪和蓄意導致墜機罪名成立，但他們全都缺席審判，不太可能服刑。

馬航M17號班機空難的主嫌之一、頓巴斯俄民兵前指揮官葛金，日前傳出已赴烏俄戰爭前...
馬航M17號班機空難的主嫌之一、頓巴斯俄民兵前指揮官葛金，日前傳出已赴烏俄戰爭前線作戰，她的妻子10月15日發布與著軍裝丈夫的合影照。（取自Telegram）

澤倫斯基說：「追究發起者的責任也很關鍵，因為有罪不用受罰的感覺，會引發新的犯罪。如今俄羅斯聯邦當年和現在的所有暴行，無可避免將面臨懲罰。」法新社報導，調查人員表示，這枚飛彈是俄國提供，但俄方否認涉案。

俄羅斯今天表示，荷蘭的判決是出於政治動機，並稱法院面臨「前所未見的壓力」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則透過聲明表示：「海牙地方法院這項判決，是替2014年7月17日喪命的298人持續努力伸張正義的重要一刻。」他表示，這項判決「反映出荷蘭查明本案事實和究責的堅定承諾」。

2014年7月烏東分離主義分子與政府軍衝突正熾之際，馬航MH17班機從阿姆斯特丹史基浦機場飛往吉隆坡，於烏克蘭上空遭飛彈擊落，機上298人全數罹難。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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