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日本修正實施百年「嫡出推定」 廢除女性百日內再婚禁令

編譯中心／綜合17日電
日本眾院修正「嫡出推定」法規，廢除女性百日內再婚禁令；圖為示意圖。（Getty Images）
日本眾院修正「嫡出推定」法規，廢除女性百日內再婚禁令；圖為示意圖。（Getty Images）

日本實施超過百年的民法「嫡出推定」制度17日獲眾議院修正通過，女性如果再婚，離婚後300天內所生孩子將改推定為現任丈夫的小孩；這次修法同時也廢除女性百日內再婚禁令。

日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，這項民法修正案今天在眾議院全體會議上進行表決，除了令和新選組的議員外，獲其他多數議員贊成通過，隨後送進參議院審議，預計本會期內可望完成修法。

日本政府為解決無戶籍兒童問題提出民法修正案，主要內容為決定法律上父親的「嫡出推定」，一方面維持女性離婚後300天內所生孩子為前夫小孩的同時，也增列如果女性生產時已再婚的話，所生孩子為現任丈夫小孩的規定。

日本從1898年起實施至今的民法「嫡出推定」制度，現行規定女性從離婚後起算300天內生產的孩子，將被推定為前夫的小孩。外界認為，這項規定造成許多女性為了避免這種情況，不幫孩子辦出生登記，進而產生無戶籍兒童。

因此，日本政府日前提出修法，女性如果再婚，從離婚後起算300天內生下的孩子，也將被推定為現任丈夫的小孩。

在此同時，上述修法讓「前夫」與「現任丈夫」在法律上已不可能同時皆為父親，所以現行民法只限制女性離婚百日內禁止再婚的規定，也將一併廢除。

日本 眾議院 參議院

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