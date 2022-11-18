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越南暫停雅思測驗 掀學生「出國趕考」旅遊潮

編譯中心／綜合17日電

越南雅思測驗日前暫停舉辦，急著取得成績的學生只好趕往周邊國家應考，不少旅行社趁機推出「雅思考試旅遊套餐」賺取機會財；業者指出：「觀光結合考試的旅遊行程，一點都不難安排。」

越南快訊（VnExpress）報導，越南教育與培訓部日前以管控品質為由，要求舉辦語文測驗的單位與機構必須完成相關批准手續。越南的雅思（IELTS）考試隨後於10日起暫停；此外，部分關於日文、漢語、韓語的測驗也受影響。

越南官方今天宣布雅思考試即日起獲准恢復，然而過去短短一周的「雅思之亂」，意外帶動一波國際旅遊商機，不少急著取得雅思成績的學生飛往東南亞鄰近國家考試。

官媒越通社（VNA）報導，胡志明市經濟大學4年級學生阮明德（Nguyen Minh Duc）表示，他明年4月要去歐洲念書，急需取得雅思成績，「越南暫停雅思考試，我當時很擔心，在旅遊網站找到前往泰國考試的行程」。

阮明德指出：「這項行程需要花1200萬至1500萬越南盾（約480到600美元），包括來回機票、住宿、餐費，還包括在泰國考雅思的費用500萬（約200美元）。」相較在越南考只需花600萬至700萬（約240到280美元），但他當時別無選擇。

為了省錢而規畫參加前往寮國「雅思考試旅遊套餐」的學生武氏玲（Vu Thi Linh）指出：「坐車去寮國花大概60萬至80萬（約24到32美元），若搭飛機單程機票是240萬（約96美元）。寮國給觀光客30天免簽，入境也很方便。」

旅行社業者阮銘勉（Nguyen Minh Man）表示，因雅思考試暫停而給了旅遊業一個服務考生的機會，「在旅遊行程中安排客人去考一場雅思，對我們來說一點都不難，且泰國、新加坡現在已經沒有任何防疫限制」。

越南 泰國 遊行

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