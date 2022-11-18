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俄副外長稱不排除與美斷交 「若白宮認為邦交不必要」

編譯中心／綜合17日電
俄國副外長雷雅布可夫17日受訪表示，若白宮認為與莫斯科與聯繫並非必要，就有可能與美國斷交。圖為雷雅布可夫1月於日內瓦召開記者會。（Getty Images）
俄國副外長雷雅布可夫17日受訪表示，若白宮認為與莫斯科與聯繫並非必要，就有可能與美國斷交。圖為雷雅布可夫1月於日內瓦召開記者會。（Getty Images）

根據俄羅斯獨立媒體「報導」（Report），俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）17日受訪表示，俄國不希望與美國斷交，但不排除此選項，表示若白宮認為與莫斯科與聯繫並非必要，就有可能斷交。

雷雅布可夫告訴俄語電視國際台（RTVI broadcaster）：「決定權完全在白宮手中。我不排除任何選項，但這（斷交）絕非我們的做事方式，也非我們的決策。」他說：「以俄國利益為考量，我們不希望與美國斷交；溝通與對話是需要的。」

他補充：「如果美方在某個時間點發覺（兩國建交）並非他們所需，那麼也許就會斷交。當前美國的『恐俄情緒』史無前例地高漲，在各階層、政治機構、主流媒體中皆是。我們每天都能感受到。決不可能低估這種情緒帶來的後果。」

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭早前出現頹勢，各界期盼兩國能就此談判，不過俄國17日對烏克蘭展開新一波飛彈攻勢，南部敖德薩州和中部第聶伯羅巿都遭遇數周以來首場空襲。各地能源基礎設施日前遭重創後，烏克蘭今天降下冬季初雪，平民生活雪上加霜。

俄羅斯對烏克蘭展開新一波飛彈攻勢，烏克蘭17日降下冬季初雪，平民生活雪上加霜。圖...
俄羅斯對烏克蘭展開新一波飛彈攻勢，烏克蘭17日降下冬季初雪，平民生活雪上加霜。圖為17日初雪過後的基輔二戰露天博物館一景。（Getty Images）

所幸，土耳其一名高階官員今天宣布，允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議將「依照現行條款」延長4個月。

這名匿名官員表示，協議將在「考慮到冬季條件的情況下持續生效120天」，但冬季過後可能會有「新的安排」。一名熟悉談判情況的國際消息人士也向法新社證實，相關各方同意延長協議。

土耳其總統厄多安昨天在印尼峇里島20國集團（G20）峰會記者會上表示：「我認為（協議）將繼續延長，這並無問題。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天也發表聲明指出，「我樂見各方同意展延黑海穀物倡議，以確保烏克蘭出口糧食、食品和肥料的航行安全。」他還說：「聯合國也將致力消除從俄羅斯聯邦出口食品和肥料的剩餘障礙。」

烏克蘭是全球最大穀物生產國之一。俄羅斯入侵烏國導致2000萬公噸糧食在黑海港口卡關，直到土耳其和聯合國居中斡旋，俄烏才於7月達成安全通道協議。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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