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從與俄往來學到教訓 德國總統：減少對中依賴

中央社／柏林17日專電
德國總統史坦麥爾以罕見的直率批評中國的威權和霸權心態。（美聯社）
德國總統史坦麥爾以罕見的直率批評中國的威權和霸權心態。（美聯社）

德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）在美國以罕見的直率批評中國的威權和霸權心態，為避免受到傷害，西方應減少對中國的依賴。

史坦麥爾美東時間16日在紐約獲頒以美國前國務卿為名的季辛吉獎（Henry A. Kissinger Prize），他在頒獎典禮演講時表示，俄羅斯出兵烏克蘭證明「貿易不保證政治上能愈走愈近」，西方國家有必要從過去與俄國往來的經驗汲取教訓，減少對中國的片面依賴。

史坦麥爾回憶季辛吉1971年密訪中國，促成中國向西方開放，隨後務實推動美中共存，這是季辛吉的偉大成就，不過今天的中國變了，結束開放進入一個「強硬的時代」。

他批評中國不僅對內威權打壓歧見，對外在南太平洋地區有霸權主張，在貿易上還追求一種具威脅性的理念，讓中國無需依賴世界、世界對中國更加依賴，西方對此必須有所回應，「我們不願、也不能照這樣的遊戲規則來玩」。

鑑於中國對全球經濟的重要性，史坦麥爾認為不應中止與中國的交流和對話，肯定美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在20國集團（G20）峰會期間的會談。

他提醒西方國家要保護自己，減少對中國供應商和原物料的依賴，將機會和風險分散到世界各國，努力強化經濟體的韌性，避免政治和經濟受到傷害。

自從大選後新政府去年底上台以來，德國積極將亞洲政策的重心從中國轉移到其它國家，史坦麥爾最近先後訪問新加坡、印尼、日本和南韓；他說，日韓應對中國挑戰的作法值得德國學習。

史坦麥爾曾在前總理施若德（Gerhard Schröder）和梅克爾（Angela Merkel）任內擔任辦公室主任和外交部長，長年主導德國對俄政策；自從俄國出兵以來，他多次坦承自己誤判情勢，對當年不顧美國和東歐警告與俄國維持友好關係表示後悔。

德國 俄國 拜登

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