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美女籃球星被俄國判刑9年 已送流放地服刑

中央社／莫斯科17日綜合外電報導
美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）。 （美聯社）
美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）。 （美聯社）

美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）的律師今天表示，格林納已被送往偏遠的俄羅斯流放地（penal colony）服刑。她的處境在美國引發眾怒。

法新社報導，32歲的格林納因持有內含少量大麻油的電子菸匣入境俄羅斯，2月在莫斯科機場被捕，8月被判9年徒刑。

值此之際，美俄關係正因俄羅斯出兵烏克蘭而高度緊張。

格林納的律師布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）和博伊科夫（Alexander Boykov）透過聲明表示：「布里妮（格林納）開始在莫多維亞（Mordovia）的IK-2服刑。」

律師說，他們本週前往探視時，格林納狀況良好，試圖保持堅強並適應新環境，「考量到這對她來說是一段非常艱辛的時期」，他們不會提供進一步的評論。

美國總統拜登（Joe Biden）上週表態希望俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「更認真」協商釋放格林納一事。

拜登當時說：「我的目的是讓她回家，到目前為止，我們已經進行多次討論。」

白宮表示，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）和俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）14日在土耳其安卡拉（Ankara）進行罕見的面對面會談，商討烏克蘭境內的核武威脅以及遭俄方監禁的美國公民。

俄羅斯 拜登 烏克蘭

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