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岸習會互動曝光 雙方微笑握手後發表談話

編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄（左）17日與中國國家主席習近平（右）進行「岸習會」，雙方先是微笑握手致意，隨後開始發表談話。（美聯社）
日本首相岸田文雄（左）17日與中國國家主席習近平（右）進行「岸習會」，雙方先是微笑握手致意，隨後開始發表談話。（美聯社）

日本NHK報導，日本首相岸田文雄目前正和中國國家主席習近平會談，雙方先是微笑握手致意，隨後開始發表談話。

習近平表示：「今年是日中邦交正常化50周年，兩國都是亞洲乃至世界上的重要國家，擁有許多共同利益和合作空間。」

影片來源：YouTube

岸田則說：「今天，我首次與習近平主席面對面會談。我去年10月與習主席首次通話。透過很有意義的意見交流，我們能就構築有建設性和穩定的日中關係總體方向達成一致。自此，在日中兩國邦交正常化50周年之際，儘管有疫情影響，兩國間的交流一直在穩定恢復。我在今年9月29日日中邦交正常化50周年，與習主席有良好的意見交流。現在，日中關係面臨許多挑戰和懸而未決的問題，也伴隨多種合作的可能性。」

岸田又說：「日中兩國都是對於國際社會和平和繁榮負有重大責任的大國，雙方加速建立有建設性和穩定的日中關係十分重要。我期待今天與習主席坦誠交換意見。」

岸習會結束 NHK：雙方僅談約半小時

日本NHK報導，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平會談於泰國時間17日晚間7時20分結束。NHK指出，從岸田與習近平於當地時間晚間6時46分微笑握手致意開始，雙方僅會談約半小時。

習近平 日本 邦交

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