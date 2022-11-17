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COP27／聯合國專家籲台灣：農地種電行不通 氣候農損不能只靠補貼

記者林奐成／夏姆錫克即時報導
聯合國糧農組織首席科學家伊洛維（Ismahane Elouafi）出席發表演講。（記者林奐成／攝影）
聯合國糧農組織首席科學家伊洛維（Ismahane Elouafi）出席發表演講。（記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）16日舉行「加速農業氣候調適」的周邊會議，聯合國糧農組織（FAO）首席科學家伊洛維（Ismahane Elouafi）出席發表演講。她在會後接受本報訪問，提及台灣雖非聯合國會員，仍可將農業創新技術分享給世界，也建議台灣政府，面對氣候變遷帶來的農業損失，不能只提供補貼給農民，更要發展「調適」科學為未來做準備。

台灣農電土地競爭 伊洛維認為應轉向其他再生能源

蔡政府上台後積極發展再生能源，但屢屢發生太陽能侵佔農地與魚塭爭議，對此，伊洛維表示，太陽能確實會與農地產生競爭關係，「許多人試著在光電板下種植農作物，但光電板遮蔽陽光產生陰影，農作是行不通的」；台灣土地確實狹小，應該思索拓展其他的再生能源。

曾多次造訪台灣瞭解農業議題的伊洛維舉例，離岸風電不會侵占陸地空間，而水力發電與地熱能也是選項，「再生能源不應限於單一種類」。

氣候暖化已衝擊台灣部分農作物生長，例如南部的荔枝產量大減，對此伊洛維也提出看法。她說，台灣政府不能只提供季節性的農損補貼，更必須積極發展氣候「調適」（adaptation）機制，加大投資於科學研究和科技創新，「找尋對環境更永續的長期解方」。

農業調適關鍵：因應未來天氣去育種

伊洛維表示，調適的關鍵是「因應未來天氣去育種」（breed for the future weather）：面對氣候變局，政府應該去瞭解未來的天氣型態、溫度及降雨量變化，進而對作物進行基因改良和育種，這樣才能真正做到氣候調適。

她舉例說：「某種樹木或農作物，如何在攝氏1.5度或2度升溫之下種植？氣候調適必須關注長期的解方，而當今的育種方法學比10年前進步許多，例如基因編輯學的發展，讓培育變種作物的費用大為減少，培育時間也從10年縮短至5年。」

台灣並非聯合國會員，如何在氣候議題做出貢獻？伊洛維回應，台灣作為島國擁有非常出色的農作物栽種系統，「台灣的許多創新技術與優良調適策略，都可以分享給其他國家」。

最後，她更提到「生態系統修復」（Ecosystem Restoration）的重要性，不僅能夠在氣候變遷下保育環境，更能降低貧窮國家的飢餓、營養不良和貧窮問題，「唯有這樣才能恢復自然的平衡」。

聯合國糧農組織首席科學家伊洛維接受本報訪問。（記者林奐成／攝影）
聯合國糧農組織首席科學家伊洛維接受本報訪問。（記者林奐成／攝影）

聯合國 氣候變遷 氣候峰會

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