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飛彈打亂G20峰會 歐美領袖會後「趕去種樹」

編譯張君堯╱綜合16日電
G20峰會期間出現飛彈落入波蘭領土的意外插曲，BBC捕捉到各國領導人開完緊急會議後仍需「面帶微笑參與種樹活動」的突兀行程。(路透)
G20峰會期間出現飛彈落入波蘭領土的意外插曲，BBC捕捉到各國領導人開完緊急會議後仍需「面帶微笑參與種樹活動」的突兀行程。(路透)

印尼峇里島G20峰會期間出現飛彈落入波蘭領土的意外插曲，英國BBC除了列出事發後如何影響原本峰會的流程外，還捕捉到各國領導人開完緊急會議後仍需「面帶微笑參與種樹活動」的突兀行程。

報導指出，世界領導人15日晚間相聚共進晚餐，東道主印尼更舉辦一場奢華音樂會，其中包括傳統的峇里島舞者和令人瞠目結舌的雷射投影，同一時間在幾公里外，俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）正準備乘坐飛機起飛。

據悉，這個時間也是俄羅斯向烏克蘭發射數十枚飛彈、擊中基輔和其他城市的基礎電力設施並造成至少一人死亡的時候，然而數小時後令人不安的報導稱「兩枚飛彈落在波蘭與烏克蘭邊界附近的一處村莊」，增加俄羅斯可能襲擊北約成員國的可能性。

這一插曲讓歐美官員爭先恐後地試圖弄清局勢，美國總統拜登也和團隊開始行動，先是致電波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），隨後七大工業國組織（G7）成員國的領導人來到拜登下榻的飯店進行長達一小時的緊急會議。

詭異的是，會議過後拜登和許多領導人立刻趕赴峇里島紅樹林參加G20峰會預定的活動，這才出現原本還在討論國際緊張局勢的領導人們突然要轉換心情並「一邊植樹、一邊歡快的合影留念」，活動過程中只見領導人們雖對鏡頭微笑，但也有被捕捉到私下談話的畫面。

16日本應由各國領導人進行一系列精心策畫的雙邊會議，但包括英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和中國國家主席習近平在內的部分會議被取消，最終萬眾矚目的G20領導人最終公報發布。

雖然印尼總統佐科威（Joko Widodo）再三試圖將峰會焦點集中在氣候變遷等其他議題上，但俄烏戰爭最終還是深深影響G20峰會，不過也確實在一個深刻分裂的時代帶來顯著程度的共識和團結。

俄羅斯15日對烏克蘭發動飛彈空襲，飛彈如雨點般落在烏克蘭大城，烏克蘭總統澤倫斯基稱，這波空襲猶如「打了G20一巴掌」；他還告訴參加G20峰會的領袖，他們當中有一個「恐怖主義國家」，指控俄羅斯以飛彈攻擊波蘭，造成兩人死亡。

會議過後拜登和許多領導人立刻趕赴峇里島紅樹林參加G20峰會預定的活動，這才出現原...
會議過後拜登和許多領導人立刻趕赴峇里島紅樹林參加G20峰會預定的活動，這才出現原本還在討論國際緊張局勢的領導人們突然要轉換心情並「一邊植樹、一邊歡快的合影留念」。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 G20峰會

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