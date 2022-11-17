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法國返還納粹掠奪畫作 夏卡爾「父親」拍出740萬

記者陳宛茜╱綜合16日電
夏卡爾作品「父親」作為法國政府宣布返還公共博物館納粹掠奪藏品政策的先例，拍出740萬美元的高價。(圖：富藝斯提供)
夏卡爾作品「父親」作為法國政府宣布返還公共博物館納粹掠奪藏品政策的先例，拍出740萬美元的高價。(圖：富藝斯提供)

富藝斯「20世紀及當代藝術」紐約晚拍收槌，總成交額近1.39億美元；其中備受矚目的夏卡爾作品「父親(Le Pére)」，作為法國政府宣布返還公共博物館納粹掠奪藏品政策的先例，拍出740萬美元的高價。此一法案標誌70年來首次有政府採取措施，歸還在納粹占領期間被掠奪或因反猶迫害而獲得的藝術品，「父親」則是15件藝術品中首個亮相拍賣市場的作品，歷史意義重大。

好萊塢電影「名畫的控訴」，描述奧地利猶太人瑪麗亞‧阿特曼透過訴訟，成功向奧地利美景宮美術館爭回遭納粹巧取豪奪的克林姆代表作「艾蒂兒肖像一號」。此畫被稱為「奧地利的蒙娜麗莎」，瑪麗亞爭回後，2006年以1.3億美元賣給紐約畫廊，畫價創下當時的世界紀錄。

夏卡爾代表作「父親」的故事，宛如「名畫的控訴」翻版。

夏卡爾「父親」則是來自波蘭的大衛·森德 (David Cender)的珍藏。森德居住於波蘭羅茲，不僅是傑出的樂器製造家，也是音樂家和老師。在1939年之前，羅茲的66萬居民中有34%為猶太人，該城也被視作猶太文化的中心。1940年，森德和家人被送入奧斯威辛（Auschwitz）集中營，失去包括此畫在內的大部分財產。森德在戰爭中倖存，但他的妻子、女兒和其他家人都在奧斯威辛集中營遇害。

「父親」這幅畫在二戰中遭納粹掠奪，歷經顛沛流離，於1966年重回夏卡爾手中。夏卡爾去世後，其遺產基金會於1988年將畫作捐予巴黎國立現代藝術美術館。

今年1月底法國政府通過一項法案，批准將法國公共博物館所收藏之二次世界大戰納粹占領巴黎期間，從猶太人手中掠奪的15件藝術品歸還給原所有者的合法繼承人，包含夏卡爾的「父親」。

法國文化部長羅斯琳(Roselyne Bachelot) 表示，不歸還這些作品是「否認這些猶太受難者的人性與記憶」。

納粹 猶太 博物館

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