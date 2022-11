習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

「天真的杜魯多 ,與『教師爺』習近平 ?」在G20高峰會的閉幕式上,中國國家主席習近平對加拿大 總理杜魯多(Justin Trudeau)一段被側錄公開的「不爽指責」影片,引發國際輿論和媒體的關注。影片中罕見看到習近平在國際外交場合上表現出不耐與怒氣,指責加拿大把雙方先前的談話公開給媒體報導;雙方到底在閉幕式場邊說了什麼?在影片事件引起國際熱議之後,外界又如何解讀習近平的罕見反應?

習近平「抱怨指責」影片是發生在16日的G20閉幕式上。中加之間並沒有安排正式的會面,加拿大總理杜魯多在閉幕式的空檔,直接去找了習近平進行場邊交談,雙方都是透過翻譯對話。對話的部分內容,由在一旁的加拿大CTV記者Annie Bergeron-Oliver公開,習近平與杜魯多的話題是針對前一日(11月15日)雙方談話被公開報導一事,習近平直接向杜魯多表達他的不滿:(影片開頭習近平正在說到報紙一事,但原片並未錄下完整清楚的話語)

翻譯:Everything we discussed has been leaked to the papers and that's not appropriate.

習近平:而且我們也不是那樣進行的。

翻譯:That’s not the way conversation was conducted.

習近平:如果有誠心,咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。

翻譯:If there is…

習近平:(未等翻譯說完)否則,這個結果就不好說了。

翻譯:If there is sincerity on your part…

杜魯多:(未等翻譯說完)In Canada we believe in free and open and frank dialogue, we will continue to have. We will continue to work constructively together but there will be things we will disagree on. You will have to…

(在加拿大,我們相信自由、公開和坦誠的對話,我們將會繼續這麼做,我們將繼續期待能進行建設性的合作,但總是會有我們意見不同的事情。你需要...)

習近平:(未等翻譯說完)創造條件、創造條件。

翻譯:Let’s create the conditions first.

習近平:好。