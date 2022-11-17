我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

澤倫斯基堅稱非烏彈落波蘭村莊 FT：北約外交官斥說謊

編譯周辰陽／即時報導
鄰近烏克蘭邊界的波蘭村莊15日傳出有「俄製」飛彈落地，北約、波蘭與美國事後均指該飛彈可能是來自烏軍防空部隊，北約與美國還稱俄方要負最終責任，但烏克蘭總統澤倫斯基仍堅持不是烏軍的飛彈。（路透）
鄰近烏克蘭邊界的波蘭村莊15日傳出有「俄製」飛彈落地，北約、波蘭與美國事後均指該飛彈可能是來自烏軍防空部隊，北約與美國還稱俄方要負最終責任，但烏克蘭總統澤倫斯基仍堅持不是烏軍的飛彈。（路透）

俄羅斯15日發動大規模飛彈襲擊，卻傳出有「俄製」飛彈落到了鄰近烏克蘭邊界的波蘭村莊。北約、波蘭與美國事後均指該飛彈可能是由烏軍防空部隊所發射，北約與美國還稱俄方要負最終責任，但烏克蘭總統澤倫斯基仍堅稱不是烏軍的飛彈，引來一位北約國家外交官跟金融時報記者開罵「公然說謊」。

據報導，澤倫斯基16日仍維持一開始的立場，指責俄方發射了落到波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodów）的飛彈。他在影像講話表示，「從空軍司令到扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）總司令提交給我本人的晚間報告來看，我毫不懷疑這不是我們的飛彈或我方飛彈攻擊。我不信任他們是毫無道理的，我跟他們一起經歷了這場戰爭」。

澤倫斯基還重申了烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）的呼籲，要烏方調查員獲准進入事故現場。他說，「如果，上帝保佑，一些（飛彈）殘骸殺死了這些人，我們必須道歉。但是，抱歉，首先（我要）調查，獲取你們有的資料，我們想要拿到這個」。

因應澤倫斯基的發言，一位來自北約國家的駐基輔外交官員告訴金融時報記者米勒（Christopher Miller），「這越來越荒唐了，烏克蘭人正在摧毀（我們）對他們的信心。沒有人在責怪烏克蘭，而他們正在公然說謊，這比飛彈更具破壞性」。

烏克蘭 澤倫斯基 北約

上一則

又射彈 韓聯社：北韓時隔8日再向東部海域發射彈道飛彈

下一則

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

延伸閱讀

波蘭飛彈事件 美與北約異口同聲：俄羅斯要負最終責任

波蘭飛彈事件 美與北約異口同聲：俄羅斯要負最終責任
俄彈襲電廠千萬烏人摸黑 基輔：逐漸復電

俄彈襲電廠千萬烏人摸黑 基輔：逐漸復電
飛彈落波蘭 烏克蘭要求參與調查稱握有俄涉案證據

飛彈落波蘭 烏克蘭要求參與調查稱握有俄涉案證據
俄製飛彈擊中波蘭 拜登：從軌跡看不太可能

俄製飛彈擊中波蘭 拜登：從軌跡看不太可能

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選