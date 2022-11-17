澤倫斯基堅稱非烏彈落波蘭村莊 FT：北約外交官斥說謊

鄰近烏克蘭邊界的波蘭村莊15日傳出有「俄製」飛彈落地，北約、波蘭與美國事後均指該飛彈可能是來自烏軍防空部隊，北約與美國還稱俄方要負最終責任，但烏克蘭總統澤倫斯基仍堅持不是烏軍的飛彈。（路透）

俄羅斯15日發動大規模飛彈襲擊，卻傳出有「俄製」飛彈落到了鄰近烏克蘭 邊界的波蘭村莊。北約 、波蘭與美國事後均指該飛彈可能是由烏軍防空部隊所發射，北約與美國還稱俄方要負最終責任，但烏克蘭總統澤倫斯基 仍堅稱不是烏軍的飛彈，引來一位北約國家外交官跟金融時報記者開罵「公然說謊」。

據報導，澤倫斯基16日仍維持一開始的立場，指責俄方發射了落到波蘭村莊普熱沃多夫（Przewodów）的飛彈。他在影像講話表示，「從空軍司令到扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）總司令提交給我本人的晚間報告來看，我毫不懷疑這不是我們的飛彈或我方飛彈攻擊。我不信任他們是毫無道理的，我跟他們一起經歷了這場戰爭」。

澤倫斯基還重申了烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）的呼籲，要烏方調查員獲准進入事故現場。他說，「如果，上帝保佑，一些（飛彈）殘骸殺死了這些人，我們必須道歉。但是，抱歉，首先（我要）調查，獲取你們有的資料，我們想要拿到這個」。

因應澤倫斯基的發言，一位來自北約國家的駐基輔外交官員告訴金融時報記者米勒（Christopher Miller），「這越來越荒唐了，烏克蘭人正在摧毀（我們）對他們的信心。沒有人在責怪烏克蘭，而他們正在公然說謊，這比飛彈更具破壞性」。