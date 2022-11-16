我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

吐瓦魯恐沉入太平洋 擬變身元宇宙數位國家

編譯中心／綜合15日電

海平面升高下，面臨沉沒威脅的太平洋小島國吐瓦魯16日表示，計畫要建立數位版國家、複製國內島嶼和地標，並保存歷史與文化。

吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）表示，目前是時候了，要為吐瓦魯的生存尋求替代解決方案，包括讓吐瓦魯成為元宇宙（metaverse）第一個數位化國家。元宇宙是運用擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）幫助使用者互動的數位世界。

他在一段影音中說：「我們的土地、我們的海洋和我們的文化，是人民最寶貴的資產，為了保護這些免於受傷害，無論現實世界發生什麼事，我們都會將這些資產轉移到雲端上。」在這段影片中，柯飛站在一個受到海平面上升威脅的數位複製小島上。

柯飛在去年第26次締約方會議（COP26）引起了全球關注，當時他站在齊膝深的海中發表演說，展示吐瓦魯是如何處於氣候變遷的最前線。

他說，吐瓦魯不得不採取行動，因為世界各國在防止氣候變遷方面做得不夠。

韓國首爾市和美洲島國巴貝多（Barbados）去年曾表示將要進入元宇宙，分別提供行政和領事服務。而吐瓦魯則是第一個要在元宇宙中將自己的國家整個複製起來。

柯飛作這項宣布之前告訴路透社說：「我們的想法是，未來要繼續發揮國家功能，並在數位空間中保護我們的文化、知識和歷史。」

吐瓦魯位於澳洲和夏威夷之間的中途點，由9座島嶼組成，人口有1萬2000人，長期以來因為承受氣候變遷和海平面升高風險而引起關注。

漲潮時，吐瓦魯的首都有多達4成土地被海水淹沒，預計到了本世紀末，全國都會沉在水底。

柯飛表示，他希望創建一個數位國家，即使吐瓦魯完全被淹沒了，也能讓國家功能繼續運作。

吐瓦魯政府開始著手確保，即便是國內島嶼都淹在海中，吐瓦魯也能繼續獲得國際承認是個國家，並能維護其海上邊界及水域內的資源，因此，建立數位版國家變得至關重要。

柯飛說，目前已有7個政府同意繼續承認吐瓦魯；但仍有困難挑戰，因吐瓦魯一旦沉入水底，這將成為國際法新領域的問題。

元宇宙 氣候變遷 澳洲

上一則

俄又空襲烏克蘭 澤倫斯基：像打了G20一巴掌

下一則

報復烏軍收回赫松？俄外長甫離峇里島 烏旋遭空襲

延伸閱讀

推特裁員與社交媒體寒冬

推特裁員與社交媒體寒冬
臉書摩天樓辦公室將轉租

臉書摩天樓辦公室將轉租
桃市長選戰 鄭運鵬遭批搞數位威權 反嗆張善政支持紅統

桃市長選戰 鄭運鵬遭批搞數位威權 反嗆張善政支持紅統
市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人

市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後，美國總統拜登（Joe Biden）稱「不太可能是俄羅斯發射的飛彈」。(Getty Images)

俄製飛彈擊中波蘭 拜登開會後稱：不太可能是俄發射

2022-11-15 21:56
烏克蘭南部赫爾松州一座大樓遭砲火破壞。俄國國防部長蕭依古9日下令俄軍撤離赫爾松市。（路透）

俄軍重大敗退 撤離烏南重鎮赫爾松

2022-11-09 11:42

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫