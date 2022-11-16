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班克西：在烏克蘭創作7幅塗鴉 散布戰火重災區

編譯中心╱綜合15日電
塗鴉藝術家班克西向媒體證實，他在烏克蘭其實還有7幅新作，包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）
塗鴉藝術家班克西向媒體證實，他在烏克蘭其實還有7幅新作，包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）

烏克蘭遭受俄羅斯入侵後獲得來自世界各地、各界人士的聲援，其中著名英國街頭藝術家「班克西」（Banksy）也祕密來到烏克蘭以自己最擅長的方式表達支持：街頭塗鴉。除了目前已知的作品之外，班克西表示一共有七幅藝術塗鴉作品散布在烏克蘭各處。

美國CNN報導，班克西在烏克蘭的不同地點創作了7幅塗鴉繪畫，包括首都基輔（Kiyv）、伊爾平（Irpin）、博羅江卡（Borodyanka）等城鎮，這些都是遭受俄軍猛烈轟炸最嚴重的受災區。

最早在基輔西北約35英里的烏克蘭城市出現一系列疑似出自班克西之手的塗鴉後，他向「藝術報」證實自己在基輔和其他城市共創作出7幅作品。

班克西12日在Instagram上發出作品的照片，只見一名女子體操運動員在一處被俄羅斯破壞的建築物一側的瓦礫上做出比賽動作，班克西還附上「博羅江卡，烏克蘭」（Borodyanka, Ukraine）的文字。在俄國入侵烏克蘭的初期，博羅江卡受到俄羅斯空襲和砲擊的打擊尤其嚴重，許多建築物如今都變成一堆瓦礫。

第二幅作品則描繪一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地，外界普遍認為後者是在暗指俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），他的榮譽黑帶今年稍早被世界跆拳道協會吊銷。

其餘作品還包括「兩個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」、「一名女性體操運動員戴著頸托表演」以及「印有勝利符號『Z』的俄軍卡車載著男性生殖器」等。

在班克西出面證實這些在廢墟中創作的塗鴉為自己作品後，許多烏克蘭人民和支持者紛紛表達感謝之意，其中一名基輔居民更表示「這對我們來說是歷史性的一刻，尤其是像班克西這樣的名人來到烏克蘭，向世界展現俄羅斯的惡行。」

烏克蘭塗鴉繪畫是班克西近一年來的第一幅公共創作，但這並不是他首次為烏克蘭發聲。據悉，他的反戰作品曾為基輔的一家兒童醫院募集了11萬美元。

塗鴉藝術家班克西，在烏克蘭作品「一名女性體操運動員戴著頸托表演」。（美聯社）
塗鴉藝術家班克西，在烏克蘭作品「一名女性體操運動員戴著頸托表演」。（美聯社）

烏克蘭 班克西 俄羅斯

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