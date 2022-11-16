車臣第一夫人生14胎 獲普亭封「英雄母親」

車臣領導人卡狄羅夫（右）與夫人梅德妮（左）育有14個孩子。（取材自Instagram）

車臣自治共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）是俄國總統普亭 的親密盟友，他的夫人梅德妮‧卡德羅娃（ Medni Kadyrova）獲普亭頒授「英雄母親」勳章，獎勵她與卡狄羅夫生育14個孩子。

綜合外電報導，「英雄母親」勳章表彰擁有10個以上孩子的女性，於第二次世界大戰期間人口大量流失後的1944年首次設立，其地位與「俄羅斯 英雄」、「勞動英雄」等國家高級勳長處同一地位；1991年蘇聯解體後，「英雄母親」勳章不再被授予。

梅德妮是俄羅斯8月恢復蘇聯時代「英雄母親」封號以來，最先獲此殊榮的二人人之一，另一名獲獎人生育10個孩子。除了榮譽稱號外，他們每人還獲得100萬盧布(約1.6萬美元)的獎金。

普亭的法案規定，在第10個孩子滿1歲時，該名母親將會被授予英雄母親勳章，並且獲得100萬盧布的一次性經濟補助。但仍有額外的資格條件須滿足，除非孩子死於軍事、公務、公民服務或恐怖攻擊，否則10名孩童都必須是活著的。

另外，孩子們必須得到健康、教育 、身體、精神和道德發展方面的適當照顧，但尚缺具體說明評估過程。

報導稱，俄羅斯的人口正以前所未有的速度減少當中，2022年1月至5月期間，俄羅斯的人口平均每月縮減8萬6000人，創下新紀錄。向來支持「大家庭」觀念的俄羅斯政府與普亭8月間恢復「英雄母親」勳章，鼓勵生育10名以上受到適當健康教育的孩子。