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觀光暴增 日10月入境超去年同期40倍

編譯中心╱綜合15日電
日本10月入境外國人為去年同期40倍；圖為遊客參觀東京熱門旅遊勝地淺草寺。(Getty Images)
日本10月入境外國人為去年同期40倍；圖為遊客參觀東京熱門旅遊勝地淺草寺。(Getty Images)

疫情趨緩，日本鬆綁邊境後觀光人數大增，據日本官方統計，今年10月共有約45萬名外國人申請入境日本，是去年同期的40倍以上，其中以觀光目的入境近29萬人，也較9月大幅成長。

不過，日本TBS電視台報導，若是跟COVID-19疫情前的2019年10月220萬人入境相比，今年10月入境的45萬名外國人，大約只回復到過往兩成左右水準。

今年10月申請入境外國人當中，以觀光目的入境的有約28萬8900人，是今年9月約1萬9000人的15倍以上，呈現大幅成長。

這種情況可能跟日本政府今年10月11日鬆綁邊境管控措施，開放外國觀光客入境自由行等有關，因此，可以預料今年11月外國觀光客人數仍將持續增加。

然而隨著入境人數增加，日本COVID-19疫情也跟著復燃，東京都今天新增確診病例時隔2個月再逾萬例；北海道疫情最為嚴峻，今天單日新增自疫情爆發以來首度逾萬例，死亡病例也創單日新高紀錄。

報導指出，日本全境今天新增10萬2829例確診病例，繼9月14日後時隔約2個月再逾10萬例，較上周二增加2萬1428例，連續11天高於上周同日。

北海道放送報導，北海道今天新增1萬906例確診病例，是疫情爆發近3年來首度單日新增逾萬例；另新增34例死亡病例，同創當地單日新高紀錄。

北海道今天新增病例數較上周二的9136例多了1770例，連續11天高於上周同日。

日本NHK報導，日本政府厚生勞動省統計，東京都今天新增1萬1196例確診病例，繼9月14日後單日新增再逾萬例，也較上周二增加2531例；另新增5例死亡病例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增5188例確診病例，是9月22日以來單日新增再逾5000例；另新增7例死亡病例。

日本 疫情 觀光

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