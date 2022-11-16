G20峰會聚焦重振經濟 美媒：俄斷供能源 歐洲已步衰退

隨著全球經濟衰退的風險日益升高，重振疲軟的成長勢頭將成為G20高峰會的首要議程。(美聯社)

隨著全球經濟衰退的風險日益升高，重振疲軟的成長勢頭將成為15日揭幕的20國集團（G20）高峰會的首要議程，但成員國之間在俄烏戰爭、美中關係及通貨膨脹等問題的分歧，是經濟放緩的主因。彭博經濟研究預估，地緣政治紛爭可能導致全球各國生產毛額（GDP）縮水3.5%。

華爾街日報報導，為報復西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭 一事實施制裁，俄國對歐洲斷供能源，此時歐洲可能已開始步入衰退。俄烏衝突引發通膨飆升現象，正壓迫全球消費者和企業，尤其是食品和能源進口成本激增，加重貧窮國家的壓力。

為抑制通膨竄升，以聯準會（Fed）為首的多國央行 持續大舉升息 ，但此舉擴大抑制經濟成長，推升債台高築的新興市場國家的償債成本。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，更令人不安的是，全球最需要彼此時卻出現分裂擴大的趨勢。

同時，美國與中國仍在貿易、技術、國安及台灣議題上爭執不休。美中14日於峇厘島展開「拜習會」，但雙方官員壓低兩國明顯解凍的預期。

種種問題和其他緊張局勢意味，G20峰會能否對全球挑戰做出協調一致的經濟反應，外界幾乎不抱太大期望。

由於各國日益關注本身利益，加上制裁和關稅加深彼此的隔閡，經濟一體化時代正迅速消退。彭博經濟研究的經濟學家認為，地緣政治正重塑全球貿易流動，而且大幅阻礙成長的風險日益升高。他們預估，民主與集權兩大陣營間的脫鉤，可能導致全球GDP縮水3.5%，並對全球帶來痛苦的結構性調整。

英國金融時報報導，隨著經濟展望漸趨黯淡，且各國央行官員承認經濟衰退威脅與日俱增，經濟學者預測，全球央行將捨棄原本的「巨無霸」式升息，轉向漸進式緊縮政策。

全球央行結束最新利率會議，加上美國10月通膨年增率從上月8.2%降至7.7％後，投資人正在押注美國聯準會、歐洲央行（ECB）、英國央行（BoE）、瑞士央行及加拿大央行下次將升息2碼、而非3碼的可能性變高，且這些央行將持續小幅升息到明年。

根據彭博資訊報導，G20官員這次已就一份公報草案達成共識，大多數成員國將在會後的聲明中強烈譴責俄國對烏克蘭發動戰爭，但聲明草案也將提及一些國家在此問題上有不同看法。