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COP27直擊／專訪倫敦金融城市長：全球百兆資金衝淨零

記者林奐成／夏姆錫克即時報導
聯合國第27屆氣候峰會正在埃及舉行，本報記者現場觀察發現，近兩年相當火熱的「綠色金融」議題，在本屆峰會持續發酵。（記者林奐成／攝影）
聯合國第27屆氣候峰會正在埃及舉行，本報記者現場觀察發現，近兩年相當火熱的「綠色金融」議題，在本屆峰會持續發酵。（記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會正在埃及舉行，本報記者現場觀察發現，近兩年相當火熱的「綠色金融」議題，在本屆峰會持續發酵，並且與今年主題之一「氣候調適」（adaptation）結合。專家指出，除了已開發國家對落後國家提供氣候援助之外，更需引進全球金融資金，透過私部門力量來幫助新興經濟體，增加「調適」作為，以抵抗氣候衝擊。

綠色金融議題有多夯？英國倫敦金融城（City of London）現任市長基維尼（Vincent Keaveny）接受本報專訪指出，去年英國主辦的第26屆氣候峰會上，各國金融業者成立了「格拉斯哥淨零金融聯盟」（Glasgow Financial Alliance for Net Zero），至今已集結來自45國的550間銀行、保險業者與資產管理公司。

基維尼強調，要達成低碳經濟轉型，來自全球的資金是關鍵促成因素，目前全球已有130兆美元私部門資金，致力於協助達成2050年淨零排放。

他說，本次COP27會議可能會處理兩大議題，以開啟綠色金融的契機。第一個議題是「調適金融」（adaptation finance）：「極端氣候事件與氣候變遷的影響，持續衝擊新興經濟體，而調適金融將成為協助社區抵禦氣候衝擊的不可或缺力量。」

其次，基維尼指出，近年有越來越多金融機構做出公開承諾，要將它們的營運完全「去碳化」（decarbonise）。但他觀察發現，這些轉型計畫在品質上參差不齊，他認為唯有提出更細部的轉型計畫，並讓金融企業負起應有的責任，才有可能達成綠色金融目標。

另一方面，本屆峰會也關注，已開發國家是否願意提供調適資金。國際合作發展基金會技術合作處處長顏銘宏，在會場接受本報訪問時分析：「調適議題有一定共識，所以沒有談判的問題，剩下要談的是已開發國家，願意投注多少資金，協助發展中國家做調適」。

他說，發展中國家現在在意的是「損失和損害」（loss and damage）並爭取這方面的賠償資金，以提升調適能力，「氣候變遷已是現在進行式，減排可能20年才看得到效果，但是當下他們每天都要面臨災害和農業損失」，調適工作成為當務之急。

氣候變遷 氣候峰會 英國

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