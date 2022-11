COP27直擊／專訪倫敦金融城市長：全球百兆資金衝淨零

聯合國第27屆氣候峰會正在埃及舉行,本報記者現場觀察發現,近兩年相當火熱的「綠色金融」議題,在本屆峰會持續發酵。(記者林奐成/攝影)

聯合國第27屆氣候峰會 正在埃及舉行,本報記者現場觀察發現,近兩年相當火熱的「綠色金融」議題,在本屆峰會持續發酵,並且與今年主題之一「氣候調適」(adaptation)結合。專家指出,除了已開發國家對落後國家提供氣候援助之外,更需引進全球金融資金,透過私部門力量來幫助新興經濟體,增加「調適」作為,以抵抗氣候衝擊。

綠色金融議題有多夯?英國 倫敦金融城(City of London)現任市長基維尼(Vincent Keaveny)接受本報專訪指出,去年英國主辦的第26屆氣候峰會上,各國金融業者成立了「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero),至今已集結來自45國的550間銀行、保險業者與資產管理公司。

基維尼強調,要達成低碳經濟轉型,來自全球的資金是關鍵促成因素,目前全球已有130兆美元私部門資金,致力於協助達成2050年淨零排放。

他說,本次COP27會議可能會處理兩大議題,以開啟綠色金融的契機。第一個議題是「調適金融」(adaptation finance):「極端氣候事件與氣候變遷 的影響,持續衝擊新興經濟體,而調適金融將成為協助社區抵禦氣候衝擊的不可或缺力量。」

其次,基維尼指出,近年有越來越多金融機構做出公開承諾,要將它們的營運完全「去碳化」(decarbonise)。但他觀察發現,這些轉型計畫在品質上參差不齊,他認為唯有提出更細部的轉型計畫,並讓金融企業負起應有的責任,才有可能達成綠色金融目標。

另一方面,本屆峰會也關注,已開發國家是否願意提供調適資金。國際合作發展基金會技術合作處處長顏銘宏,在會場接受本報訪問時分析:「調適議題有一定共識,所以沒有談判的問題,剩下要談的是已開發國家,願意投注多少資金,協助發展中國家做調適」。

他說,發展中國家現在在意的是「損失和損害」(loss and damage)並爭取這方面的賠償資金,以提升調適能力,「氣候變遷已是現在進行式,減排可能20年才看得到效果,但是當下他們每天都要面臨災害和農業損失」,調適工作成為當務之急。