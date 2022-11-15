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澳洲東南部嚴重洪災 24小時狂倒1個月雨量

編譯中心／綜合14日電
澳洲今年第4度洪水為患，新南威爾斯州鄉村地區多處道路、橋梁和農場都被淹沒在洪水之中。（取材自臉書）
澳洲今年第4度洪水為患，新南威爾斯州鄉村地區多處道路、橋梁和農場都被淹沒在洪水之中。（取材自臉書）

豪雨引發山洪爆發，導致澳洲東南部一些內陸城鎮交通中斷，當局14日再對數千鄉村居民發出撤離警報。澳洲東岸連3年遭受罕見的「反聖嬰」現象所苦，新州各地目前共發布100多起洪水警報，維州也有84起。氣象局資料顯示，部分地區24小時內的降雨量，超過一個月平均。

路透報導，這是澳洲今年第4度洪水為患，連夜暴雨過後，新南威爾斯州西南部和維多利亞州東北部分地區一片汪洋，河水潰堤，讓原本就受夠洪災的民眾更加痛苦。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在推特上說，洪水「造成危險」，聯邦政府正密切與各州合作，協調救災事宜。

在新南威爾斯州鄉村地區，道路、橋梁和農場都被淹沒在洪水之中。

地處雪梨西北方約300公里的2000多人小鎮莫隆（Molong）災情慘重，社群媒體顯示，一個貨櫃與各式各樣家用品在市中心大水中載浮載沉。

市長畢提（Kevin Beatty）告訴2GB電台：「幾乎所有商店都泡在水中。」他說，市區附近公路卡了個像是貨櫃還是貨車的東西，導致救災隊無法進入莫隆。

由於官員認為洪水當頭撤離並不安全，800人口的小鎮尤高拉（Eugowra）居民先遷往高處避難。

洪水 澳洲 社群媒體

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