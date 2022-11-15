頭巾示威2個月至少326死 伊朗首判死刑

伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

伊朗 庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）9月被指戴頭巾不合規格、死於警察 拘押期間，引發至今長達兩個月的示威抗議浪潮，當局昨天公布跟「參與暴亂」有關的第一宗死刑判決；有人權組織表示，反頭巾示威至今已造成最少326人死亡。

伊朗當局把抗議活動定性為「暴亂」，數以千計民眾被捕和起訴。司法部 門表示，一名參與示威、身分不明的被告，在德黑蘭法院被判死刑，罪名是「向一座政府建築物縱火、擾亂公共秩序、集會並密謀危害國家安全罪」，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗」，是至今首名參與「頭巾示威」被判死的人。

另有5人因為「集會、密謀危害國家安全和擾亂公共秩序」等罪名，被判入獄5至10年。該國司法網站指出，因「暴亂」案被起訴逾750人，而涉及示威被控的超過2000人。

挪威非牟利組織「伊朗人權」表示，目前伊朗有至少20人正面臨可判處死刑的控罪，他們的處境十分令人憂慮。

另外，因示威於9月24日被捕、已經絕食50天的37歲異見人士羅納吉（Hossein Ronaghi），12日為抗議當局不准他「保外就醫」，開始拒絕飲水，13日被當局送往德黑蘭的醫院。其家人表示，羅納吉在獄中已斷了雙腿，現在生命受腎臟問題威脅。

伊朗政府殘暴鎮壓大規模示威，導致數百人死亡，聯合國人權理事會今天宣布，本月將就伊朗問題召開緊急會議。此外，歐盟也將就上述鎮壓對伊朗擴大制裁。

根據總部設於挪威首都奧斯陸的「伊朗人權」組織，伊朗當局鎮壓期間至少有326人遭到殺害。