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模仿奧黛麗赫本？南韓第一夫人抱病童照惹議

編譯中心╱綜合14日電
南韓總統夫人金建希(左圖)探望先天性心臟病兒童的照片，被指模仿赫本(右圖)。(視頻截圖)
南韓總統夫人金建希(左圖)探望先天性心臟病兒童的照片，被指模仿赫本(右圖)。(視頻截圖)

南韓第一夫人金建希日前隨總統尹錫悅出訪東南亞，金建希在柬埔寨探望病童時發布的多張照片在南韓引起爭議，被指刻意模仿已故影星奧黛麗赫本。

南韓數字時報報導，金建希12日在柬埔寨金邊探望一名患有先天性心臟病的兒童，並把他抱在懷中，隨後南韓總統府發布了她與這名兒童的合影。網友指該照片與赫本1992年擔任聯合國兒童特使，走訪非洲，關懷兒童的照片極為相似，有刻意模仿之嫌。

對比圖中可見，金建希和赫本都是用雙臂抱著孩子，眼神望向半空；兩人都穿著黑色上衣。對此，有南韓網友認為金建希「抄襲了赫本」；但也有網友認為，「金建希在國外進行公益活動，像誰又有什麼關係？」

南韓每日新聞報導，這並不是金建希第一次被指「模仿」。今年5月30日，尹錫悅夫婦在總統辦公室的合影被公開，這張照片與美國前總統甘迺迪和妻子賈桂琳在白宮的合影「類似」。在尹錫悅夫婦參加在西班牙馬德里舉行的北約峰會期間，有人認為金建希「模仿了賈桂琳的裝扮」。

昨天，多家韓媒還刊登了金建希手挽美國總統拜登胳膊的照片，引發爭議。有人稱，「第一夫人這樣做不合適」，也有南韓網友認為，「這顯示了韓美關係密切，沒什麼不妥」。

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