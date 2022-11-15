全球人口破80億 印度明年超越中國

聯合國預測，印度將在2023超越中國，成為全球最多人口的國家。圖為印度一家餐廳為有需要的人提供免費餐點。(Getty Images)

全球人口持續不斷增長，根據聯合國 統計，全球人口將在11月15日達到80億，如果增加趨勢不變，2037年將達到90億人；同時聯合國也預期，印度 將在2023年超過中國，搶下「全球最多人口國家」稱號。

關於全球人口有兩派看法，一派認為人口持續成長可能引發大饑荒，人口太多也會造成環境災難。另一派則剛好相反，億萬富豪馬斯克曾推文，「生育率降低導致人口崩跌，對於文明的風險大於全球暖化」。

英國經濟學人指出，檢視過去10年的人口變化，這兩派互相矛盾的說法都將證明是不正確的。

全球人口在1998年達到60億，2010年達到70億，間隔12年，並再隔12年後達到80億。因此，全球人口沒有過度成長，即便發生新冠疫情 ，也沒有急速下滑。以目前的成長趨勢，全球人口將在2037年達到90億，並在2080到2100年間達到頂峰100.4億。

總人口之所以持續飆漲，除了與醫療、科技與衛生提高，讓人類平均壽命大幅延長外，同時還有部分國家長年維持高生育率。不過，聯合國也發現，2020年全球人口成長率下滑1%，是自1950年以來第一次。

研究報告中還特別點名8個國家，包含剛果、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓與坦尚尼亞，將是全球唯8個在2050年之前，人口成長持續維持上漲的國家，也是讓地球愈來愈多人的主要動力來源。

此外，聯合國預估，最快2023年印度可望超車中國，成為全球人口數最多的國家，因為中國正面臨生育率下降及人口老化的危機；而到了2050年，印度人口將增加至17億，中國則降至13億。

香港中文大學地理與資源管理系教授沈建法認為，中國的人口數正面臨轉捩點，因為人口成長率在0%附近穩定下來。雖然中國一胎化政策早已鬆綁，但養小孩要花費許多錢，想要中國婦女增產報國，可沒這麼容易。