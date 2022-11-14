韓第一夫人抱柬埔寨病童 被批模仿奧黛麗赫本

南韓總統夫人金建希(左圖)探望先天性心臟病兒童的照片，被指模仿赫本(右圖)。(視頻截圖)

南韓 第一夫人金建希日前隨總統尹錫悅出訪東南亞 ，金建希在柬埔寨探望病童時發布的多張照片在南韓引起爭議，被指刻意模仿已故影星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）。

南韓數字時報報導，金建希12日在柬埔寨金邊探望一名患有先天性心臟病的兒童，並把他抱在懷中，隨後南韓總統府發布了她與這名兒童的合影。網友該照片與赫本1992年擔任聯合國基金會兒童特使，走訪非洲的照片十分相似。

網友曬出對比圖中顯示，金建希和赫本都是用雙臂抱著孩子，眼神望向半空；此外，兩人都穿著黑色上衣。對此，有南韓網友認為金建希「抄襲了赫本」，「服裝和構圖都與赫本相似，這完全是奧黛麗·建希。」也有網友認為，「金建希在國外進行公益活動，像誰又有什麼關係？」

另據南韓「每日新聞」報導，這並不是金建希第一次被指「模仿」。今年5月30日，尹錫悅夫婦在總統辦公室的合影公開，這張照片被認為與美國前總統約翰·甘迺迪和妻子賈桂琳在白宮的合照「類似」。尹錫悅夫婦參加在西班牙馬德里舉行的北約峰會期間，也有人認為金建希「模仿了賈桂琳的裝扮」。

此外，多家韓媒日前刊登了金建希手挽著美國總統拜登 的照片，引發爭議。有人認為，「第一夫人這樣做不合適」，也有網友認為，「這顯示了韓美關係密切，沒什麼不妥」。