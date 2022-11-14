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伊斯坦堡爆炸6死 同地方6年前曾遭自殺炸彈客攻擊

編譯中心╱綜合13日電
土耳其伊斯坦堡市中心13日發生爆炸，至少4人喪生、38人受傷。救護人員仍在現場搶救。（路透）
土耳其伊斯坦堡市中心13日發生爆炸，至少4人喪生、38人受傷。救護人員仍在現場搶救。（路透）

土耳其伊斯坦堡市中心當地時間13日下午4時20分左右發生爆炸，6死81傷，成為這座城市2016年來首起重大炸彈爆炸事件。副總統歐克台指出，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊。

發生爆炸的獨立大街（Istiklal Avenue）是當地知名觀光街道，號稱伊斯坦堡的香榭麗舍大道。爆炸原因仍在調查中。

社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數人倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。

土耳其伊斯坦堡的獨立大街13日下午發生爆炸，遊客驚慌逃跑。(美聯社)
土耳其伊斯坦堡的獨立大街13日下午發生爆炸，遊客驚慌逃跑。(美聯社)

根據美聯社報導，社群媒體上有帳號表示附近的商店都已關閉，街區也已緊急封閉。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）於記者會上表示，「我們的人民可以放心，攻擊事件的肇事者將受到應有的懲罰」。他也指出，初步資訊顯示，一名女性涉案。

半島電視台當地記者指出，強烈懷疑可能是自殺炸彈客所為，但當局仍未發表任何正式聲明。目前雖然沒有人承認犯案，但伊斯坦堡和其他土耳其城市過去曾是伊斯蘭國聖戰士、庫德族好戰分子及其他團體的攻擊目標。

土耳其伊斯坦堡的獨立大街13日下午發生爆炸。圖為爆炸案發生後救護人員趕抵現場。(...
土耳其伊斯坦堡的獨立大街13日下午發生爆炸。圖為爆炸案發生後救護人員趕抵現場。(美聯社)

希臘、義大利、埃及、烏克蘭、亞塞拜然及巴基斯坦等國紛紛譴責這起攻擊事件，並對遇難者表達哀悼。歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也推文說，他在「可怕的消息」傳出後，向受害者表示哀悼。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）推文向土耳其民眾表達「最深切的哀悼」，並說北約與盟友土耳其同在。

2016年3月，獨立大街曾遭自殺炸彈客攻擊，造成包括兩名美國人在內5人喪生，數十人受傷。

社群媒體 義大利 北大西洋公約組織

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