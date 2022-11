改善徵兵素質 俄國2023年課綱恢復軍訓

英國國防部 13日透過官方推特帳號發表每日最新情資表示,俄國 教育部長克拉夫斯托夫近日宣布,「軍事訓練」課程將於2023年9月重回俄國學校課綱。

軍事訓練課程包括「針對化學或核武攻擊等突發事件,第一時間急救、應對與發射卡拉希尼柯夫突擊步槍的能力」。

英國國防部在推文中表示,俄國2014年入侵克里米亞後,曾試圖把軍事訓練課程重新加回課綱,希望提高徵兵素質。不過8年後的現在,俄國徵兵素質並無太大改善,士氣普遍低落,訓練也十分有限。根據英國國防部,俄國當局目前正在規劃新課綱細節,預計今年底完成,並進入審查階段。

英國國防部表示,俄國讓軍事訓練入課綱的目的,一是讓學生服兵役前即具備一定程度軍備知識與能力,二是提高未來動員令的響應率。同時,俄國當局也可能透過軍事訓練向國民灌輸愛國思想、提升國民對公家機關的信任。

