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封面故事／藥膳養生市場 有商機

改善徵兵素質 俄國2023年課綱恢復軍訓

編譯陳曉慈／即時報導
根據英國國防部推特發文，「軍事訓練」課程將於2023年9月重回俄國學校課綱。照片為示意圖。（歐新社）
根據英國國防部推特發文，「軍事訓練」課程將於2023年9月重回俄國學校課綱。照片為示意圖。（歐新社）

英國國防部13日透過官方推特帳號發表每日最新情資表示，俄國教育部長克拉夫斯托夫近日宣布，「軍事訓練」課程將於2023年9月重回俄國學校課綱。

軍事訓練課程包括「針對化學或核武攻擊等突發事件，第一時間急救、應對與發射卡拉希尼柯夫突擊步槍的能力」。

英國國防部在推文中表示，俄國2014年入侵克里米亞後，曾試圖把軍事訓練課程重新加回課綱，希望提高徵兵素質。不過8年後的現在，俄國徵兵素質並無太大改善，士氣普遍低落，訓練也十分有限。根據英國國防部，俄國當局目前正在規劃新課綱細節，預計今年底完成，並進入審查階段。

英國國防部表示，俄國讓軍事訓練入課綱的目的，一是讓學生服兵役前即具備一定程度軍備知識與能力，二是提高未來動員令的響應率。同時，俄國當局也可能透過軍事訓練向國民灌輸愛國思想、提升國民對公家機關的信任。

俄國 國防部 英國

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