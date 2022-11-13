難民救援船漂流3周… 安置釀衝突 法凍結從義接收難民

「海洋維京號」船民稍早得悉可停靠後拍掌慶祝。（路透）

一艘載著234名難民的地中海救援組織救援船因義大利 拒絕停靠，在地中海漂流21天，11日終於在法國停靠。義法政府互相指責「不負責」與「不合理」， 法國更凍結從義大利接收3500名難民的計畫作回應，並呼籲其他歐盟 成員國跟隨；事件不僅使歐洲難民管理議題再次浮出檯面，更引發義法外交危機。

義大利過去三周無視法國、歐盟的呼籲與譴責，一再拒絕救援船「海洋維京號」的停靠請求，迫使船隻在地中海漂流。法國政府10日宣布，將依人道考量讓難民船靠岸，結束「海洋維京號」21天漂流記。難民隨後搭乘巴士抵達鄰近潟湖島作為「國際等待區」的度假營地。

法國內政部長達馬南批評義大利拒絕讓人道船隻停靠，是「令人無法接受的決定」。他認為，「這不是一個有責任歐洲國家的行為」，並揚言，義大利的態度將會對雙邊與義歐關係帶來「極嚴重後果」，包括法國立即喊停從義大利接受3500位難民的計畫，法國警隊也將加強巡查義法邊境的公路、管哨站與車站。

義大利新任總理、極右派領袖梅洛尼也譴責法國對此事的反應「具攻擊性、無法理解且不合理」。以「反移民 」為競選主要口號的梅洛尼表明，希望能為移民問題找到「歐洲解決方案」。

事件引發法、義外交危機，也讓歐洲難民接收與安置問題再度浮出檯面。許多分析師表示，問題點為歐洲2019年修正的移民安置系統。這份文件規畫歐盟成員國與申根區國家，每年自願接收逃至義大利等國的8000位難民。

若有國家不願接收難民，則應該金援參與安置的國家。然而這份文件並沒有司法強制性，盼歐盟在「團結」與「自願」的前提下進行協調，且目前只有13國簽署。

巴黎表示，若義大利開放港口，「海洋維京號」一部分的難民還是會由法、德等簽約國安置。

然而義國內政部長皮耶多西提出反駁數字，指出義大利今年已接納近9萬位移民，然而承諾要協助安置其中8000人的其他歐洲國家至今也只接收了117人。

皮耶多西認為安置系統完全不夠，義大利無法單打獨鬥，且法國的反應過大。