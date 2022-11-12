船上至少800名乘客染疫 「盛世公主號」郵輪駛入雪梨港

剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

BBC及澳洲 特別廣播服務公司（SBS）報導，載著至少800名新冠肺炎確診乘客的度假郵輪 「盛世公主號」（Majestic Princess）12日早上6時駛抵了澳洲雪梨。

根據報導，剛結束12天紐西蘭航程的「盛世公主號」郵輪船上共有3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客染疫，意味著約1/5的人確診。不過，乘客在離開前的一天內進行抗原快篩，結果呈現陰性才能下船，所有感染新冠的乘客均已隔離。

郵輪母公司「澳洲嘉年華郵輪」（Carnival Australia）總裁費茲傑羅德（Marguerite Fitzgerald）指出，為期12天的航程大約進行到一半時開始檢測 到大量的確診案例，所有染疫患者不是無症狀、就是屬於症狀輕微。

費茲傑羅德表示，「當我們注意到病例數目增加，便採取額外的措施，例如要求大家戴口罩」，並稱工作人員將協助所有檢測呈陽性反應的乘客「利用私人交通工具和住宿以完成他們的隔離期」。

報導指出，「盛世公主號」下午就會啟程前往墨爾本，新南威爾斯省衛生機關將風險訂為第3級，「顯示傳染水平很高」，此次事件也讓外界想起「紅寶石公主號」（Ruby Princess）於2020年3月爆發新冠疫情，當時600多人確診、28人死亡。

費茲傑羅德對此表示，「紅寶石公主號」事件已是近3年前的事情，「從那之後，我們已經學到了許多有關新冠病毒的知識」。