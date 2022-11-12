攔阻受外國政府補貼企業併購及投標 歐洲新法劍指中？

歐洲議會於當地時間10日發表聲明稱，已批准一項新的法案，授予歐委會新權力，以調查並攔阻受外國政府補貼的企業收購歐盟境內公司或參與投標。(取材自新華網)

歐洲議會於當地時間10日發表聲明稱，已批准一項新的法案，授予歐委會新權力，以調查並攔阻受外國政府補貼的企業收購歐盟 境內公司或參與投標。對此，有報導稱，這項法案的主要目的是限制那些獲得中國政府補貼的公司收購歐洲公司或出高價獲得歐盟的政府合約。

歐洲議會的聲明稱，根據新法案，如果非歐盟企業在歐盟的營業額在5億歐元以上，且獲得5000萬歐元以上外國資金支援，那麼該公司需向歐委會通報自己的併購和收購計畫。

如果單項採購價值超過2.5億歐元，歐委會有權調查採購投標。聲明還稱，該法案解決了歐盟長期存在的監管空白，因為之前歐盟沒有任何法律對非歐盟國家所支持的上述活動進行監管，而歐盟企業在這方面卻受到嚴格約束。

不過，環球時報報導指，對當前的歐洲來說，採用所謂外國補貼最嚴重的是美國，而不是中國。近期備受爭議的美國「降低通膨法案」，實質就是美國對其一些行業和企業實行這種排外式補貼，才導致歐洲方面坐不住了。

據環球時報報導，卓緯律師事務所合夥人蒲淩塵11日表示，上述新法案將對中國企業在歐盟境內從事的投資 和商業活動帶來較大挑戰。從該法案的某些具體條款以及歐盟在過去10年對中國發起的反補貼調查案件來看，不難斷定，中國企業將成為該法案的重要執法目標。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建11日表示，歐洲當前正面臨來自美國對其本國企業的補貼，這也是美方推行「降低通膨法案」被歐洲國家關注和批評的原因之一。

崔洪建認為，歐洲現在推行反補貼法案，一方面是基於他們的一貫立場，另一方面也想把該法案當成一個維持歐洲競爭力的政策工具。事實上，對歐洲來說，更應該把矛頭指向美國，而不是中國。西方輿論在第一時間扯上中國，不能不說是一種政治化操作。

中國世貿組織研究會副會長霍建國11日分析說，上述所謂法案是歐盟倒向美國對中國投資採取限制的一種表現。霍建國認為，歐盟的這種選擇非常不明智，尤其是在歐洲經濟前景不明的情況下，推行貿易保護主義，阻斷正常的市場商業行為，最終損害的還是歐洲企業的利益。