南韓校園瘋玩「梨泰院遊戲」 模仿悲劇影片人疊人

南韓梨泰院10月29日發生嚴重踩踏事故，造成至少156人死亡、173人輕重傷，沒想到近日南韓校園內開始流行「梨泰院遊戲」，讓外界擔憂這類事件對年輕學童的影響。（美聯社）

南韓梨泰院 10月29日發生嚴重踩踏事故，造成至少156人死亡、173人輕重傷；沒想到近日南韓校園內流行名為「梨泰院遊戲」的嬉戲行為，讓外界擔憂這類事件對年輕學童的影響。

韓國日報報導，最先在世宗市一所中學裡有教師發現學生之間的最新遊戲，只見同學「把彼此推到牆上、再一個接著一個疊上去」地擠壓彼此，看起來就是在模仿上月發生的梨泰院慘劇。這樣的行為讓學校老師相當震驚，同時首爾校園也傳出同類型遊戲，顯示這樣的現象不只出現在一間學校。

據悉，學生之間還將這樣的遊戲行為稱作「梨泰院遊戲」或「踩踏遊戲」，導致不少中學老師收到電郵表示應該要進行安全教育。

報導指出，學生之所以會出現把梨泰院慘劇當成流行、潮流看待，主要是因為事發當下網路論壇出現大量現場影片，讓青少年將其視為模仿的對象。對此，家長痛批如此消費死者的行為，會對社會、受害者和罹難者家屬造成進一步的影響。

此外，南韓當局仍在調查警方在梨泰院事件發生當時有無失職之際，事發轄區龍山警局一名負責情資的鄭姓科長，今天被人發現陳屍住處，警方以現場狀況推斷可能為輕生。

鄭姓科長生前因梨泰院事件遭立案調查，外界猜測可能與此有關。他在此案中涉嫌刪除情報官繕打報告用電腦中的文件，並在過程中勸誘、唆使情報科職員。

韓聯社報導，南韓警察 廳在梨泰院事發後承認，儘管首爾警方在29日當晚踩踏事故發生前幾小時，便陸續收到至少11通路人報案電話，但警方卻遲未採取行動。有韓媒披露，事發當時龍山警局局長有謊報行蹤之嫌，警方起初稱局長在當晚10時17分就到現場指揮，但實際上卻晚到48分鐘；他當晚8時30分視導完警方布置後與同仁到一家餐廳吃飯，未在警局坐鎮。