柬埔寨總理東協峰會贈國產表 輿論質疑：我們不是瑞士

柬埔寨國產腕表近照。（美聯社）

柬埔寨主辦今年東南亞國家協會（ASEAN）峰會，出席的各國領袖都將從總理洪森手中獲贈柬埔寨製造的手表，他本人就是出了名的奢華手表愛好者。但柬埔寨並無製表的歷史，有些人對這份禮物不以為然。

中央社引述法新社報導，為期3天的東協峰會與會者包括美國總統拜登和中國國務院 總理李克強，各國領袖在會中將談到緬甸危機和其他區域議題。

柬埔寨東協峰會，總理洪森贈送各國領袖國產腕表，有些人對這份禮物卻不以為然。（Getty Images）

洪森說，將致贈25支陀飛輪表（tourbillion watches）給各國代表。他也打算在東協峰會和即將舉行的20國集團（G20）峰會以及亞太經濟合作會議（APEC ）期間戴上這款手表。根據洪森臉書官方專頁公布的照片，霧灰色表面上寫著「東協柬埔寨2022」（ASEAN Cambodia 2022）的紀念文字，銀色表框刻有「柬埔寨製造」字樣。

有些人對這些手表提出質疑，柬埔寨人權運動人士維拉克（Ou Virak）說：「我們又不是瑞士。」他認為外界不太可能正面看待贈表這件事；他還說：「真的必須要問這表是誰做的，我只希望不是又一家中國公司製造，卻打上柬埔寨的標記。」

柬埔寨企業「太子鐘表」（Prince Horology）接受委託，設計並組裝了這些新表。根據自由亞洲電台報導，太子鐘表隸屬於太子集團（Prince Group），集團控股主席陳志是於2014年獲得柬埔寨國籍的中國公民。

另一方面，泰國 總理帕拉育今天參加東協峰會的開幕式及大會。他表示，東協可以在區域和全球局勢中扮演一定角色，除了東協峰會外，印尼即將舉行G20峰會，泰國將舉行APEC經濟領袖會議，全球重要國家都會出席，東協應該利用這個機會加強各國之間有建設性的互動。

帕拉育在第40屆的東協峰會中提出3個方向來應對當前世界面臨的多重挑戰，第一個是加強執行東協全面復元架構（ASEAN Comprehensive Recovery Framework），尤其在公衛方面。

第二個方向是確保經濟和社會層面的創新，讓政策可以永續發展；第三個是尊重以東協為主的執行機制。