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「簽准死刑才上頭條」日法務大臣失言辭職 重創岸田

編譯中心／綜合11日電
日本法務大臣葉梨康弘（見圖）因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁然，11日被迫向首相岸田文雄提出辭呈。（Getty Images）
日本法務大臣葉梨康弘（見圖）因日前一番言論被廣泛解讀為沒有認真對待批准死刑的權力而引發譁然，11日被迫向首相岸田文雄提出辭呈。（Getty Images）

日本首相岸田文雄11日決定撤換失言的法務大臣葉梨康弘。更為此延後出發前往柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會。據知，葉梨已經向岸田提出辭呈，擬定由前農林水產大臣齋藤健接任。

日媒NHK報導，63歲的葉梨康弘9日晚間發表失當言論，脫口說「法務大臣就是給（執行）死刑蓋章。能上新聞頭條也只有這種時候，是個不顯眼的職位」等。先前，葉梨也曾在外務省副大臣武井俊輔主辦的活動上說，「外務省和法務省都與選票和金錢無緣，當上外務副大臣賺不到錢，法務大臣也一樣」。

葉梨的輕率言論被視為失言，在野要求將其撤換，政府與自民黨內部也不挺他，岸田最終迫於壓力將他撤換。朝日新聞分析，整起事件暴露出首相岸田文雄缺乏決斷力。因為日本時間11日下午1時半，岸田致電自民黨高層表示將撤換葉梨，但1小時前岸田才在國會力挺葉梨留任。

這是不到一個月內第2個因醜聞下台的日本閣員，經濟再生擔當大臣山際大志郎上個月才請辭，因為跟舊統一教的關係陸續被揭露。總務大臣寺田稔近期也被爆捲入政治獻金醜聞，被在野黨要求辭職。

如今葉梨康弘辭去法務大臣，將進一步重創民調支持度已經跌到30%的岸田政府。

葉梨出身警察，2003年首次當選參議員，在自民黨內屬岸田領導的派系「宏池會」，今年8月初次加入內閣，主責支援統一教受害者。他曾表示，因為「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）問題纏身，必須要努力解決，「我也因此在電視上露了幾次臉」，一番話也被指責不當。

日本 岸田文雄 警察

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