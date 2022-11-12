「簽准死刑才上頭條」日法務大臣失言辭職 重創岸田
日本首相岸田文雄11日決定撤換失言的法務大臣葉梨康弘。更為此延後出發前往柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會。據知，葉梨已經向岸田提出辭呈，擬定由前農林水產大臣齋藤健接任。
日媒NHK報導，63歲的葉梨康弘9日晚間發表失當言論，脫口說「法務大臣就是給（執行）死刑蓋章。能上新聞頭條也只有這種時候，是個不顯眼的職位」等。先前，葉梨也曾在外務省副大臣武井俊輔主辦的活動上說，「外務省和法務省都與選票和金錢無緣，當上外務副大臣賺不到錢，法務大臣也一樣」。
葉梨的輕率言論被視為失言，在野要求將其撤換，政府與自民黨內部也不挺他，岸田最終迫於壓力將他撤換。朝日新聞分析，整起事件暴露出首相岸田文雄缺乏決斷力。因為日本時間11日下午1時半，岸田致電自民黨高層表示將撤換葉梨，但1小時前岸田才在國會力挺葉梨留任。
這是不到一個月內第2個因醜聞下台的日本閣員，經濟再生擔當大臣山際大志郎上個月才請辭，因為跟舊統一教的關係陸續被揭露。總務大臣寺田稔近期也被爆捲入政治獻金醜聞，被在野黨要求辭職。
如今葉梨康弘辭去法務大臣，將進一步重創民調支持度已經跌到30%的岸田政府。
葉梨出身警察，2003年首次當選參議員，在自民黨內屬岸田領導的派系「宏池會」，今年8月初次加入內閣，主責支援統一教受害者。他曾表示，因為「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）問題纏身，必須要努力解決，「我也因此在電視上露了幾次臉」，一番話也被指責不當。
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