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「訂炸雞慶祝納粹屠殺」 德KFC錯發信息挨轟

編譯中心／綜合11日電
肯德基的應用程式App對德國消費者發送推播，邀請大家訂購起司炸雞來歡慶納粹屠殺猶太人的「水晶之夜」84周年，遭到砲轟。（Getty Images）
肯德基的應用程式App對德國消費者發送推播，邀請大家訂購起司炸雞來歡慶納粹屠殺猶太人的「水晶之夜」84周年，遭到砲轟。（Getty Images）

連鎖速食業者肯德基（KFC）的應用程式App對德國消費者發送推播，邀請大家訂購起司炸雞來歡慶納粹屠殺猶太人的「水晶之夜」（Kristallnacht）84周年，遭到砲轟，業者隨後急刪通知，並為此致歉。

由納粹帶頭的幫派在1938年11月9日晚間在全國各地焚燒、破壞並洗劫猶太商店、企業和會堂，這起事件咸認是納粹企圖系統性消滅歐洲猶太人的開端。「水晶之夜」又稱「碎玻璃之夜」（Night of Broken Glass），因當時滿地碎玻璃在月光映照下猶如水晶閃爍而得名。

英國「衛報」和法新社報導，肯德基App在「水晶之夜」84周年這天，向消費者傳送訊息說：「紀念水晶之夜，用更多柔軟的起司和香脆的炸雞來慰勞自己。現在就在肯德基！」約莫1小時後，肯德基發送另一條訊息為第一則訊息致歉，並將此事歸咎於「系統出錯」。

外界推測，這條令人錯愕的訊息是由電腦自動生成，促銷起司炸雞的文字自動與當下的周年紀念與事件關鍵字結合來刺激銷售。

德國小報「畫報」（Bild）稱這個錯誤「低級庸俗」，說這是「以紀念納粹政權受難者為代價的速食廣告」。

不過肯德基並非唯一犯下這類過錯的速食業者。葡萄牙麥當勞（McDonald）曾在萬聖節用了「血腥星期天聖代」（Sundae Bloody Sundae）的口號，來宣傳自家冰淇淋布丁。血腥星期日是指1972年1月30日，在北愛爾蘭德利（Derry）地區發生英國傘兵向一場民權遊行的民眾開槍，造成14人死亡、13人受傷的事件。

在遭到抗議後撤掉宣傳活動，葡萄牙麥當勞表示公司從來就無意指涉1972年的「血腥星期天」事件。

肯德基 納粹 猶太

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