戰死的抗俄義勇兵：日援烏志願兵與「私戰預備罪」問題

（取材自推特）

「我們約好了，等戰爭結束，就去他的家鄉旅行。」日本 政府在11日證實，有一名赴烏克蘭 參加志願兵的日本人，已於11月9日在前線陣亡。不過有關這名「日本人志願兵」的身分、姓名等個人資料，以及在烏克蘭當地的參與作戰的細節，目前都沒有更進一步的官方資訊核實。與此同時，推特 上已經盛傳這名抗俄義勇兵的帳號「ドブレ」（@super_dobure），紛紛湧入他的推文底下留言追悼，這名日本人dobure，也是先前曾和台灣赴烏不幸犧牲的曾聖光共同訓練、作戰過的同袍。目前日本政府正在接手聯繫後續事宜，但有關日本國民私自參與對外國戰鬥的「私戰預備罪」，卻仍是處於曖昧灰色地帶的敏感問題。

根據日本政府在11月11日的說法，已證實有一位日本籍、前往烏克蘭參加志願兵的20多歲男性，在11月9日時確認死亡。僅知有參與過對俄軍的戰鬥任務，但實際上是在何處作戰、參軍的各種細節等，目前都沒有更進一步的資訊。

這是俄羅斯侵略烏克蘭以來，第一起證實有日本人在烏克蘭戰死的事件。這位日本人志願兵的姓名和身分，也都還沒有任何官方資料證實，在日本的新聞媒體中，也都只以「確認一名20代日本人志願兵死亡」先行速報。

日本官房長官松野博一在11日上午的記者會表示，已經和家屬聯繫、並協同烏克蘭駐日大使館、烏克蘭的外交部聯絡，協助遺體運送等後續事宜；除此之外，日本政府並沒有再多做任何說明。

照片中間為台灣赴烏克蘭參軍的志願兵曾聖光。（取材自推特）

參軍期間，dobure自己畫的塗鴉。 （取材自推特）

在前一天的11月10日，社群媒體就已經傳出「有一名日本義勇兵戰死」的消息，在日本推特社群上也已經傳開引發熱烈討論，同步松野博一也有對外表示，日本官方已在確認相關事實中，隔日上午才正式對外發表報告。雖然官方對於其真實身分沒有多加著墨，但推特上早已盛傳，陣亡的士兵就是推特帳號名為「ドブレ」（dobure，帳號@super_dobure）的日本人，先前都不時會在推特上分享自己在烏克蘭訓練和作戰的生活點滴。

但陣亡者是不是dobure本人？目前尚未有任何直接的證實資訊。但從各個線索來看，是dobure本人的可能性相當高，他的帳號底下也已經大量湧入各國的追悼訊息，祈願dobure得以安息、「榮耀與你同在」。

這位dobure也是先前台灣赴烏克蘭參軍的志願兵——曾聖光——並肩作戰的同袍，dobure的帳號也可以看到相關照片。11月2日曾聖光因流血過多死亡，dobure也證實了這個訊息，並且在自己的帳號上悼念戰友，

「等戰爭結束，我約好了要去他的故鄉旅行。我一生都不會忘記朋友，請好好休息吧。」

前線的烏克蘭軍人。（路透）

有關日本人志願兵一事，日本政府官方刻意低調處理，原因是涉及敏感的「私戰預備罪」問題。目前到底有多少日本人在烏克蘭參軍，日本方面並沒有公開任何數據，即便是到確認死亡的11月11日，仍對於「實際人數」模糊帶過，官房長官松野博一在記者會的結論僅強調，「請日本國民不要前往烏克蘭」。

目前已知的數字，是今年3月戰爭爆發後不久，由烏克蘭駐日大使館統計的「大約70人報名參加志願兵，其中有約50人士前自衛官」，但這則公開訊息後來因未考慮到日本政府的法律和立場問題，刪除了招募參軍的相關貼文。另一份資料是由俄羅斯軍方在今年8月所公布，表示「烏克蘭的外籍傭兵總人數為2192人」，這份資料裡有各國人數的統計，其中日本人有9人——但俄軍的說法，並沒有得到日本政府的正面回應與證實，僅存而不論。

在日本的刑法中，若是私自參加對外國的戰鬥行動，即可能觸反「日本刑法」第93條「私戰預備及陰謀罪」，可判處3個月以上、5年以下徒刑，但如果自首的話則可免除刑罰。然而關於罪名的成立、逮捕與否，都存在著一些曖昧的空間——例如定義「私人原因而參戰」，但如果是為了守護烏克蘭的和平、或是以國際和平為由，又是否構成「私自原因」？

此外，因為是針對「預備與陰謀犯」，因此照原本烏克蘭招募志願兵的做法，只要去報名就已經可能觸法。過去日本在2019年時，就曾以此罪名逮捕了幾名數名北海道大學的學生、戰地記者與伊斯蘭學者，認定他們「曾預謀參與伊斯蘭國」，最後在幾位被補當事人主張是從事研究和採訪活動，全數不起訴。

但要不要真的以此罪來「處理」參加援助烏克蘭的日本志願兵？日本政府除了反覆強調希望日本人不要前往烏克蘭之外，並沒有特意強硬的立場態度；可以對照的是先前3月南韓的「李根參軍」事件，南韓官方對於李根的高調參戰和提出協力組織計畫的說法，直接予以嚴正警告，最終雙方不歡而散，而李根也自己「強行參戰」，在南韓引發不小的議論。

儘管日本媒體都提及了私戰罪的疑慮，但社會輿論對於有日本人參戰一事，乃至於有人因此犧牲，在社群平台上出現了不少同情、理解立場的意見，在這些相對更支持當事人的輿論說法裡，鮮少人認為應該以私戰罪來處理類似問題。