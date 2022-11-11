我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

為梨泰院踩踏引咎？首爾當地警局情報科警官陳屍住處

中央社／首爾11日電
南韓首爾梨泰院日前發生嚴重踩踏事故，造成156人死亡慘劇。（路透）
南韓首爾梨泰院日前發生嚴重踩踏事故，造成156人死亡慘劇。（路透）

南韓首爾梨泰院鬧區10月29日晚間因萬聖節狂歡人潮發生踩踏導致156人死亡，就在當局徹查警方有無失職之際，事發轄區龍山警局一名負責情資的警官今天被人發現陳屍住處。

韓聯社報導，龍山警局（Yongsan Police Station）與當地消防局及有關單位目前均遭徹查有無失職；當晚梨泰院踩踏事故釀至少156人罹難，警消單位被控毫無應變作為。

南韓警察廳在梨泰院踩踏事發後承認，儘管首爾警方在29日當晚踩踏事故發生前幾小時便陸續收到至少11通路人報案電話，指梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近一條狹窄巷子裡擠滿萬聖節狂歡人潮且正開始失控，但警方卻遲未採取行動。

南韓警察廳特別搜查本部人員日前發動搜索，釐清踩踏事故發生前4個多小時內接到11通報案電話的警員是否盡到職責，以及獲知相關情況的各級指揮官和工作人員是否採取妥當應對措施等。

有韓媒披露，事發當時龍山警局局長有謊報行蹤之嫌。警方起初稱局長在當晚10時17分就到現場指揮，但實際上卻晚到48分鐘；他當晚8時30分視導完警方布置後與同仁到一家餐廳吃飯，未在警局坐鎮。

警察 梨泰院 南韓

上一則

「帶丈夫回家」 俄媒：20名俄兵妻子現身俄烏邊境抗議

下一則

戰死的抗俄義勇兵：日援烏志願兵與「私戰預備罪」問題

延伸閱讀

模仿人疊人 南韓校園爆流行「梨泰院遊戲」引家長痛批

模仿人疊人 南韓校園爆流行「梨泰院遊戲」引家長痛批
韓梨泰院156人慘死 警察署長拖時間「附近散步」遭偵辦

韓梨泰院156人慘死 警察署長拖時間「附近散步」遭偵辦
回顧梨泰院意外現場 這名年輕警察竭力疏散群眾

回顧梨泰院意外現場 這名年輕警察竭力疏散群眾
梨泰院悲劇滿1周 群眾燭光哀悼 抗議警方處置失當

梨泰院悲劇滿1周 群眾燭光哀悼 抗議警方處置失當

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點