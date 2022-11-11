尹錫悅禁MBC記者隨行採訪 韓媒批報復「在美粗話」報導

韓國總統辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC電視台記者搭乘總統專機隨行採訪。（美聯社）

南韓 媒體MBC新聞今年9月間，曾播出一段總統尹錫悅在紐約與美國總統拜登 會面後，爆粗口提及拜登和美國國會的畫面，引發爭議。近日尹錫悅辦公室以「報導有失偏頗」為由，禁止MBC電視台記者搭乘總統專機隨行採訪，引發國內外媒體批評。總統辦公室稍早表示，不是因為MBC的報導批評當權者才遭禁，「問題在於假新聞」。

尹錫悅11日起將前往東南亞 訪問，參加柬埔寨舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會及印尼舉行的20國集團（G20）峰會等活動。MBC新聞表示9日晚間以簡訊方式收到總統府通知稱，由於MBC對外交議題「一再扭曲事實且報導有失偏頗」，MBC記者不得登上總統專機隨行採訪。此舉遭南韓媒體和在野黨共同民主黨批評是「報復行為」，有違憲法保障的言論自由。

韓聯社報導，南韓總統辦公室高層官員對媒體表示，假新聞蔓延對報導真實新聞的媒體會造成威脅，並將MBC在9月對尹錫悅出訪美國時引起「粗話風波」的報導，定調為假新聞。

南韓總統尹錫悅9月出訪美國，被MBC報導「粗話風波」。（歐新社）

MBC當時播出畫面顯示，拜登在活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」在影片字幕中，MBC使用星號來代替韓語粗話，同時將影片原音播出。

總統辦公室否認這段影片內容，反指MBC以相近發音字詞扭曲談話內容。尹錫悅也批評「與事實不符的報導破壞同盟關係」。

韓媒和在野黨共同民主黨齊聲批評，當局此行為是打壓媒體，執政黨卻辯稱總統府有權拒絕採訪。MBC則表示，即使不能搭乘總統專機，而要透過其他替代方式，也會在現場報導。

中央日報報導，曾任MBC顧問律師的南韓放送通信委員會委員長韓相赫表示，總統辦公室這次的做法預料將對媒體採訪造成限制。