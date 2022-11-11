伊朗巨星摘頭巾 手持3訴求字卡挺「艾米尼之死」示威

伊朗影壇巨星塔蘭妮阿莉多絲10日在社群媒體上傳自己未戴頭巾的照片，手持寫有「女性、生命、自由」字卡。她曾對22歲庫德族女子艾米尼之死引發的舉國動盪示威浪潮表達支持。（路透）

伊朗 影壇巨星塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）今天在社群媒體上傳自己未戴頭巾的照片，手持寫有「女性、生命、自由」字卡。她曾對22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的舉國動盪示威浪潮表達支持。

中央社引述法新社報導，伊朗政府強制女性必須戴頭巾示人，艾米尼9月中旬因違反服裝規定，遭德黑蘭宗教警察逮捕，於拘留期間喪命，引發全國大規模示威，經過數周仍未平息。塔蘭妮阿莉多絲蒂是目前仍留在伊朗的最知名演員之一，曾公開支持這場示威。

她在Instagram上傳自己未披頭巾、露出一頭長髮的照片，手持以庫德語寫著「女性、生命、自由」標語，即示威活動中常見的口號。

塔蘭妮阿莉多絲蒂數度在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影 作品中演出，包括「新居風暴」（The Salesman）。這部片贏得2017年美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

塔蘭妮阿莉多絲蒂日前在Instagram承諾「不計代價」留在伊朗，還說有意停工，以便幫助那些在示威中因鎮壓而喪命或被捕人士的家庭。

38歲的塔蘭妮阿莉多絲蒂否認擁有任何外國護照或居留權。她說：「我留在這裡，無意離去。」她還說：「我會替家鄉奮戰，不惜一切代價維護我的權利。最重要的是，我對我們今天共同開創的局面有信心。」

少女時期開始從影的塔蘭妮阿莉多絲蒂在伊朗影壇地位顯赫，她也主演伊朗導演 薩伊德盧斯塔伊（Saeed Roustayi）備受好評作品「萊拉兄弟」（Leila's Brothers）。這部片在今年法國坎城影展獲選角逐金棕櫚獎。

伊朗電影人早在艾米尼之死引爆示威之前就備感壓力，異議導演穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）和賈法潘納希（Jafar Panahi）今年稍早相繼被捕，目前仍未獲釋。

塔蘭妮阿莉多絲蒂一向堅定捍衛女權和伊朗人權。2019年11月，伊朗因油價上漲而掀起撼動全國的抗議潮流，當時她曾說，伊朗人沒有被當做公民對待，而是「數以百萬計囚徒」。