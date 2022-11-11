神學士頒新令 阿富汗女性禁入首都公園、遊樂場

阿富汗神學士政府9日頒布新令，禁止女性進入首都喀布爾的公園與遊樂場。阿富汗女性如今外出時必須佩戴頭巾與只露出眼睛的全身罩袍。（歐新社）

阿富汗 神學士政府今年3月才下令禁止男性與女性同日到訪首都喀布爾 的公園，9日頒布新令，禁止女性進入首都的公園與遊樂場，禁令將在本周生效。

這項新規再次縮減阿富汗女性在公共空間的活動範圍。阿富汗女性如今須在男性陪同下才能旅遊，且外出時必須佩戴頭巾與只露出眼睛的全身罩袍。

勸善懲惡部的發言人穆哈加（Mohammed Akef Mohajer）9日表示，過去15個月來：「政府盡力安排與解決問題，但在許多公共場所，人民未確實遵守訂定的規則，男女並未確實隔離，頭巾也都沒戴，所以才會有新的命令。」

美聯社報導，一名女性私人健身 教練表示，有2名宣稱是勸善懲惡部的男子來到她的健身房，要求在場所有女性離開。女性們抗議卻都遭到逮捕，目前不清楚她們的狀況。喀布爾警方的發言人扎德蘭（Khalid Zadran）則表示，目前並無任何關閉健身房或逮捕的資訊。

根據路透，首都以外地區是否也實施新規、其他公共場所出入規則是否會更加嚴格，神學士皆尚未進一步說明。

聯合國阿富汗婦女代表戴維安（Alison Davidian）譴責禁令，並呼籲神學士必須恢復所有阿富汗女性的權利與自由。喀布爾的女權運動者納贊德（Sodaba Nazhand）表示，這是對女性與兒童的限制，連孩子與母親想要一起去公園都被禁止，實在非常可悲且不公平。